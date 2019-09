Meg kell műteni Andrej Kiska szívét

A kereskedelmi csatorna úgy tudja, hogy egy régebb óta húzódó egészégi problémáról van szó, aminek kezelését már nem lehet tovább halasztani. Hétfőn már túl is esett a műtétet megelőző kötelező kivizsgáláson. Kiska gyógyulása akár hónapokig is eltarthat.

Ez annál is érdekesebb időzítés, mert éppen a hétvégén tartotta az exelnök mostanában megalakult pártja az első kongresszusát, és lassan be is indul a parlamenti választások kampánya, tekintve, hogy azokra 5 hónap múlva kerül sor.

(tvnoviny)