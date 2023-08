Még közel két hónap van a választásokig, de máris megcsappant a jelöltek száma

Eddig húsz képviselőjelölt lépett vissza, vagy léptette vissza őt a pártja. A szeptemberi választáson induló jelöltek listája megtalálható a belügyminisztérium honlapján. A jelölt még 48 órával a választás előtt is visszaléphet, tehát akár szeptember 28-án is megteheti ezt, továbbá az egész párt is visszavonhatja az indulását.