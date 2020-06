Meg lehet nyugodni, Kočner marad ott, ahova való

A bíróság elutasította, hogy Marian Kočnert a vizsgálati fogságból.

Fotó: tasr

Ahogy arról írtunk, a maffialistás nagyvállalkozó az ügyvédjén keresztül benyújtott egy olyan kérelmet, hogy engedjék őt szabadon a börtönből, ahol a 69 millió eurót érő értékpapírok, az úgynevezett markízás váltók hamisítása, illetve az igazságszolgáltatás akadályoztatása ügyében már két éve raboskodik.

A Legfelsőbb Bíróság szerdai határozata értelmében három oka van annak, hogy Kočner bent maradjon a hűvösön: egyrészt, mert befolyásolhatná az ügyeiben megszólaló tanúkat, aztán félő, hogy kihasználva a szabadon engedését, meg is szökne külföldre, és a harmadik ok az, hogy más ügyekben is eljárás folyik ellene.

