Még mindig 8 százalék felett az éves infláció, augusztushoz képest is nőttek az árak

Szeptemberben 8,2 százalékos évközi inflációt mért a Statisztikai Hivatal, ami csak kicsivel alacsonyabb az augusztusi 8,9-nél. Augusztushoz képest is drágább lett az élet, 0,3 százalékkal emelkedett egy hünap alatt az árszínvonal.

Fotó: TASR

Lassult, de még mindig magas az élelmiszerárak emelkedése, tavaly szeptemberhez képest 11,3 százalékkal kell többet fizetni az élelmiszerboltokban.

A legtöbb termék árának emelkedése azonban már lassul, csak a cukor ára emelkedett 20 százalék feletti mértékben az előző évihez képest.

A lakhatási költségek az átlag alatti mértékben, 6,5 százalékkal nőttek, a benzin ára pedig 2022 szeptemberéhez képest 0,6 százalékkal még alacsonyabb is volt. A közlekedés azonban így is drágult több mint 22 százalékkal.

Viszonylag magas, 5,1 százalékos volt az áremelkedés a telekommunikációban, ami a Statisztikai Hivatal szerint ez elsősorban a mobilszolgáltatók áremelésének a következménye. Mélyebbre kell azonban nyúlni a zsebünkbe az alkohol és dohánytermékekért is, itt az áremelkedés egy év alatt elérte a 9,4 százalékos szintet.

Az infláció mértéke az elmőlt két évben (Forrás: Statisztikai Hivatal)

Augusztushoz képest is nőttek az árak

A szeptemberi átlagos érszint 0,3 százalékkal volt magasabb az egy hónappal korábbinál, tájékoztatott a Statisztikai Hivatal. A legnagyobb emelkedést, 3,1 százalékosat a művelődés területén mérték, ami a szeptemberi iskolakezdés szokásos következménye.

Drágább lett azonban a közlekedés is 0,5 százalékkal, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az üzemanyagárak aughusztushoz képest 1,2 százalékkal emelkedtek.

Az élelmiszerért azonban ugyanannyit fizetünk, mint augusztusban, legalábbis, ha az átlagot nézzük. A Statisztikai hivatal szerint ebben a szegmensben 0 százalékos volt az áremelkedés, miközben több termék ára csökkent.

A tejet és tejtermékeket 0,5 százalékkal olcsóbban adták, mint augusztusban, a zöldség pedig 2,3 százalékkal lett olcsóbb.

Csökkent azonban a gyümölcs ára is, és az olajért is kevesebbet kellett fizetni. Ezzel szemben a kenyér és a péktermékek ára enyhén emelkedett, és drágább lett a cukor és az édesipari termékek is drágultak.

Európai összehasonlításban is magas a szlovák infláció

Uniós szinten még mindig a legmagasabb drágulást kell elviselnünk. A szlovákiai áraknál csak az éllovas Magyarországon – 12,2 százalék – és valószínűleg Lengyelországban és Romániában gyorsabb az áremelkedés a szlovákiainál, ezekben az országokban még nincs hivatalos szeptemberi adat. Csehországban viszont már csak 6,9 százalékos drágulást mértek, pedig augusztusban még egy szinten – 8,6 százalék – voltak Szlovákiával. Hóközi szinten 0,7 százalékkal estek az árak nyugati szomszédunknál.

Az eurozónához viszonyítva nálunk még mindig kétszeres az áremelkedés, a közös pénznemet használó országokban szeptemberben átlagosan csak 4,3 százalékkal nőttek az árak.

Hollandiában például évközi szinten már 0,3 százalékkal csökkentek az ára, és Belgiumban is csak 0,7 százalékkal nőttek, de ezeken kívül is mintegy 10 országban volt átlag alatti az áremelkedés

- lpj -