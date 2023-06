Még mindig Čaputová a legmegbízhatóbb politikus Szlovákiában, Ódor viszont megelőzte Ficót

Továbbra is Zuzana Čaputová köztársasági elnököt tartják a legmegbízhatóbb politikusnak Szlovákiában – derül ki az Ipsos ügynökség felméréséből, amit a DenníkN megbízásából készített el.

Ódor Lajos és Zuzana Čaputová (Fotó: TASR)

A közvélemény-kutatás szerint az emberek 43 százaléka bízik Čaputovában – többségében a volt kormánykoalíció pártjainak szavazói, de a Hlas híveinek 40 százaléka is.

A második helyen Peter Pellegrini végzett 36 százalékos bizalmi indexszel. A harmadik helyen viszont változás történt: Ódor Lajos miniszterelnök ugyanis 33 százalékkal megelőzte az eddigi dobogós Robert Ficót, akiben a megkérdezettek 30 százaléka bízik.

A negyedik Boris Kollár lett 27 százalékkal. Meglepőnek számít Ivan Korčok ötödik helye, akiben a válaszadók 24 százaléka bízik – annak ellenére is, hogy noha lehetséges államfőjelöltként emlegetik, szeptember óta már nem tölti be miniszteri posztját, és a politikába sem kapcsolódik be aktívan.

A sorban következik Milan Uhrík (22 százalék), Eduard Heger (20 százalék) és Andrej Danko (18 százalék). Richard Sulíkban, Michal Šimečkában, Milan Majerskýben és Lucia Ďuriš Nicholsonovában a megkérdezettek 16 százaléka bízik. Az emberek 15 százaléka ad Igor Matovič szavára, ugyanakkor 65 százalékuk egyértelműen nem bízik benne, további 13 százalékuk pedig inkább nem bízik. A sort Forró Krisztián zárja 5 százalékos bizalmi indexszel, a megkérdezettek 48 százaléka viszont nem ismeri őt.



(DenníkN)