Még mindig keresik a 18 éves fiatalt, aki nyomtalanul tűnt el otthonról

A rendőrség a lakosság segítségét kéri a 18 éves szeredi (Sereď) Martin Klementis felkutatásában.

Fotó: rendőrség

A fiút szerdán este 7 órakor látta utoljára édesapja, azóta nem tudni, hol tartózkodik. A személyes dolgait és a telefonját sem vitte magával.

A rendőrség a szombati napját is a fiú felkutatásával fogja tölteni, a tűzoltók is részt vesznek a keresésben. Segítségükre lesz egy helikopter is. A 18 éves fiatalt a Vág partján is keresték, egyelőre sikertelenül.

Martin 178 centiméter magas, vékony testalkatú. Körülbelül 20 centiméteres szőke haja van.

Legutóbb fekete nadrágot, bordó színű pulóvert, fekete téli kabátot és szürke csizmát viselt.

A rendőrség kéri a nyilvánosságot, amennyiben bármilyen információval rendelkeznek a fiatal hollétéről, vagy látták valahol, hívják a 158-as rendőrségi segélyhívót, vagy írjanak üzenetet a rendőrség hivatalos Facebook-oldalára.



