Még mindig nincs időpontja az R7-es átadásának, viszont idén az állam állja az üdülési utalványok árát – maximum 275 eurót ad

Az állam várhatóan 275 eurót ad mindenkinek hazai üdülésre, de valószínűleg egy ideig nem folytatódik újabb szakasszal az R2-es autópálya, a szoroskői alagút sem épül meg egyhamar. Az R7-es elkészült szakaszát Pozsony és Egyházgelle között a legutolsó információk szerint július 15. környékén adhatják át az autósoknak, az engedélyeket már kiadták, pontos dátum azonban még nincs. Első száz napját értékelte Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedésügyi miniszter.

Fotó: TASR

Nem tartozik majd az R2-es építésének folytatása Andrej Doležal (Sme rodina) a közlekedésügyi miniszter prioritásai közé. Az útépítési projektek fontossági sorrendje még csak most készül, de a miniszter szerint az R2-esen túlságosan gyenge a forgalom. „Jó, ha napi 10 ezer autó halad át azon a szakaszon, az D3-as kysucei szakaszán viszont 30 ezres a forgalom.

Nem vagyunk olyan gazdag ország, hogy mindent egyszerre tudjunk megépíteni” - magyarázta a miniszter.

Az infrastrukturális projektek fontossági sorrendjét a pénzügyminisztérium Értéket a Pénzért Intézetének (ÚHP) közreműködésével a következő hónapokban állapítják meg.

A szoroskői alagútról már korábban megjelentek hírek, hogy egy ideig bizonyosan nem fog megépülni, a hnonline.sk szerint nincs rendben a környezetvédelmi engedély, az állami környezetvédelmi hatóság nem adta beleegyezését.

R7-es: átadás július közepén?

Az R7-es és a D4-es mielőbbi befejezése azonban a miniszter szerint is fontos feladat, de egyelőre ezekhez sem tudott határidőt rendelni., „Az R7-es első szakaszaira már kiadták az engedélyeket” - mondta a miniszter. Az átadás dátumát azonban nem tudta megmondani. Pontos dátumot nem tudott mondani az építő cég, a D4R7 Construction sem, a legutóbbi tájékoztatásuk szerint július közepén vehetik majd igénybe a Ketelec és Egyházgelle közti útszakaszt az autósok.

Még nincs pályázó a Pozsony-Komárom vasútvonalra

A miniszter szerint folytatódnak a tárgyalások a Pozsony-Komárom vasútvonal liberalizációjáról is. A jelenlegi üzemeltető, a RegioJet a miniszter szerint egyelőre irreális feltételeket támaszt.

„A RegioJet 10 éves szerződéshosszabbítást szeretne elérni, ellenkező esetben klimatizálatlan szerelvényeket akar csak indítani a szakaszon” - mondta Doležal.

A miniszter szerint megszólítják az osztrák állami vasutat, az ÖBB-t és a Cseh Vasutat is, hogy kapcsolódjanak be a vonal üzemeltetésére kiírt pályázatba. Ha ez decemberig nem fejeződik be, akkor várhatóan rövid időre szóló hosszabbítást kaphat majd a RegioJet. A miniszter szerint egyelőre egyetlen érvényes ajánlat sem érkezett erre a szakaszra.

Az állam állná az utazási utalványok árát

A miniszter továbbra is ígéri, hogy az állam már idén hozzájárulhat a hazai üdülések költségeihez, azt azonban nem tudta megmondani, hogy a szükséges törvénymódosítás mikor kerülhet a kormány, majd a parlament elé. „Az azonban biztos, hogy a korábban kiállított számlákkal is lehet majd kérvényezni” - jelentette ki kedden a miniszter, vagyis az intézkedés erre az évre visszamenőleges hatályú lesz.

Szinte mindenki kaphat, aki dolgozik

Korábban ezt a költséget a munkáltató állta – 50 alkalmazottnál nagyobb cégnél kötelezően, kisebbnél azonban nem volt kötelező –, az üdüléssel összefüggő költség 55 százalékáig, de legfeljebb 275 euróig. A gyakorlatban ez azt jelentette, hogy ha az üdülés költsége 500 euró volt, abból 275-öt fizetett a munkaadó. Ezt a költséget vállalja majd át idén és jövőre az állam azzal, hogy

kibővíti a kedvezményezettek körét: mindenki kérvényezheti majd, aki nem próbaidőben dolgozik, és az egyéni vállalkozók üdültetését is támogatni fogja.

A közlekedésügyi miniszter szerint mintegy 450 ezer ember kaphat támogatást, ha mindenki kihasználja a maximális összeget, az több mint 123 millió eurójába kerülhet az államnak. Ettől a támogatástól azt várják, hogy mintegy 30 ezer munkahelyet ment majd meg az idegenforgalmi ágazatban.

- lpj -