„Még mosléknak is gusztustalan” – Minősíthetetlen iskolai menzakaják verték ki a biztosítékot Dunaszerdahelyen

Húsos-sajtosnak csúfolt ketchupos spagetti, vagy épp valamiféle megnevezhetetlen virslis barna lötty. A képeken is jól látható, mit kaptak a gyerekek némelyik dunaszerdahelyi iskolában az elmúlt napokban. Nem egyedüli esetek, a szülőknél viszont most borult ki a bili, noha korábban már levélben is fordultak a városi céghez, amely az ebédeket biztosítja. Az illetékesek állítják, rajta vannak az ügyön, ez viszont nem sokakat nyugtat meg.

„Megbízható iskolai étkeztetési szolgáltató? Összehasonlítható-e az iskolai ebéd az éttermi ebéddel? Pontosan EZ a mi küldetésünk!”

– olvasható a dunaszerdahelyi iskolai és óvodai étkeztetést biztosító városi vállalat, a Gastro DS weboldalán, majd így folytatják: „Iskolai menzáinkban nemcsak a diákok, hanem a tanárok és más alkalmazottak is kiváló ebédet fogyaszthatnak minden nap. Az étel, amelyet munkatársaink főznek a séfünk vezetésével, étkezőink követelményeinek széles skáláját képes kielégíteni, miközben garantálja az állandó minőséget és frissességet.”

A fenti állításokkal és vállalásokkal az elmúlt napok, vagy inkább év teljesítménye alapján bizonyára nem sok szülő ért egyet – legalábbis erre utal az a panaszcunami, ami az egyik dunaszerdahelyi Facebook-csoportban indult, miután felkerült néhány fotó az iskolás gyerekek aktuális ebédjeiről.

Kerestük a Gastro DS vezetőjét, Kosztra Andrást, aki viszont a városi médiában röviddel később leközölt álláspontjára hivatkozott, egyéb kérdésünkre nem válaszolt. „Sajnálatos módon, emberi mulasztás miatt alakult ki a fent említett helyzet. Már tegnap (kedden – a szerk. megj.) beszéltünk az érintettekkel, és ma (szerdán) is égnek a vonalak – ennek eredményeként a Gastro DS Kft. a személyzeti problémákat házon belül azonnal és radikálisan oldja, már a mai nap folyamán” – húzta alá, hozzátéve: „Bennünket is kellemetlenül érintett ez a sajnálatos és megengedhetetlen probléma. A megbeszélések alapján minél gyorsabban fontos változásokat akarunk eszközölni a cégben. Egyrészt a személyzeti oldalon változtatunk, illetve be kívánjuk vonni a szülői szövetségeket az ételek minőségének a monitorozásába.“

Az általunk megkérdezett elégedetlen szülőket viszont ez nem igazán nyugtatta meg. Megerősítették és díjazták, hogy rögtön sor került egy találkozóra a társaság vezetésével, ahol egyeztettek a továbbiakról, ám nem kaptak érdemleges választ arra, miért kaptak korábban többször is minősíthetetlen ételeket a gyerekek, ráadásul nem egyszer hidegen és keveset. Többen is megjegyezték, hogy a gyermekük nem válogatós, ettől függetlenül többször is éhesen ment haza az iskolából, mert az étel vagy undorító volt, vagy kevés.

„Végre megtudják az emberek, hogy mi zajlik itt biznisz gyanánt. A gyerekektől megvonják a normális kaját. Nem hittem a lányomnak, hogy mindig panaszkodott. Most már látom, hogy nem csak válogatás van a dologban” – olvasható a nagy vihart kavart Facebook-poszt alatti egyik kommentben is.

„Ahhoz hogy a gyermek az iskolában az elvárásoknak megfelelően tudjon teljesíteni mind tanulási, mind viselkedési szinten, megfelelő egészséges táplálkozásra van szüksége. Ez az étel annak nem nevezhető. De a gyerek minimum ne legyen éhes! Tényleg ez a mércéje egy iskolai, magas szinten felszerelt kifőzdének? Hogy a szülők csak fizessenek, a diákok pedig éhesek maradjanak és ettől frusztráltak legyenek? Gondolom, az már eszükbe sem jut, hogy gyermekek egészségével játszanak! Ez így nagyon nincs rendben!” – jegyezte meg egy másik szülő szintén a Facebookon.

Egy hölgy arról írt, hogy hetedikes fia már tavaly óta panaszkodik, és előfordult olyan is, hogy penészes kenyeret kaptak a főzelék mellé, idén szeptembertől pedig már kétszer is az, hogy várni kellett további 20 percet, mert elfogyott a krumpli vagy más hozzávaló.

Megszólalt közöttük egy volt alkalmazott is, aki szerint a jó kollektívát szétrobbantották a konyhákon, noha azt megelőzően családias hangulatú környezetben 1 € körüli összegből is ki tudtak hozni friss és tartalmas, pl. lazacból vagy kacsahúsból készült ételeket a gyerekeknek.

Az iskola- és óvodakonyhák elmaradottságának problémája mintegy négy évvel ezelőtt jutott el odáig, hogy a városvezetés felvázolta a központi konyhák és ételkiadók rendszerét. Ez akkoriban nagy visszhangot váltott ki a szülők körében, és részben azok a félelmek látszanak beigazolódni, amelyek akkoriban a szülőkben már felmerültek. Attól tartottak, hogy az ételek minősége a szállítással romlik majd, azok kihűlhetnek, emellett sokallták azt az összeget is, amit a konyhák modernizálására terveztek fordítani.

A konyhák modernizálását már a rendszer fenntartására létrehozott Gastro DS táraság végezte, és a terv az volt, hogy két iskolai és egy óvodai konyha marad meg, amelyek további három sulinak, illetve nyolc ovinak főzhetnek, míg ez utóbbiakban teljes értékű konyha helyett ételkiadók létesülnek.

A szülők ugyan sokallták azt az összeget is, a konyhánként mintegy 800-900 ezer eurót, amit azok modernizálására terveztek fordítani, a reform első mérföldkövének, a Szabó Gyula Alapiskola konyhájának 2018 őszére lezajlott felújítása viszont sokakat meggyőzött, és a rendszerbe vetett bizalmat erősítette, hogy egy évvel később már a Jilemnický utcai alapsuliban is átadták az új konyhát.

A Gastro DS az előző tanév végéig 1+1 menüt kínált, az olcsóbbat kapták a gyerekek az iskolában és az óvodákban, a drágábbat pedig jórészt cégek rendelték az alkalmazottaiknak, de ők is választhatták az olcsóbbat. Idén szeptembertől kettővel nőtt a kínálat, a tanintézményeken kívülről már 1+3 étel közül válogathatnak naponta.

A rendszer pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a Szabó Gyulában főznek az ottani diákoknak és az óvodáknak, míg a Jilemnický utcai alapiskolában lévő konyhában a négy másik alapiskola diákjainak. A panaszok tulajdonképpen mind azokat az ételeket érintik, amelyek az utóbb említett konyhán készültek.

Nagy Árpád, a Szabó Gyula Alapiskola igazgatója megerősítette, hogy az említett ételt nem náluk kapták a gyerekek, azzal kapcsolatban viszont nem kívánt találgatásokba bocsátkozni, hogy történhetett meg ez máshol. „Nálunk sokan dupláztak az aznapi lencselevesből, de a másnapi spagettiből is, amiben ott volt a darált hús is” – szögezte le.

Annak kapcsán, hogy a külsősöknek szánt kínálat megnőtt, Nagy Árpád megjegyezte, hogy bármilyen üzleti döntés elfogadható a cég részéről, ugyanakkor az semmiképpen nem mehet az iskolai étkeztetés minőségének rovására. Úgy véli, erről beszélni kell, és megoldást találni rá, mert nem fordulhat elő egy iskolakonyhán, ahol a gyerekek étkeztetése az első helyen kell legyen, hogy valamely előre jelzett alapanyag végül kimarad. Nem a most terjedő felvételre utalva, de leszögezte, hogy viszont ha az alapanyagok megfelelőek és megegyeznek is, két különböző konyhán még mindig más lesz a végeredmény, attól függően, hogy azt ki készíti.

A kecsupos spagettit, amelyről az elő nagy vihart kavart kép megjelent a Facebookon, a Vámbéry Ármin Alapiskolában fotózták le. Masszi János igazgató ennek kapcsán elmondta, hogy többször is panaszkodtak már a szülők az ételekre, amit meghallgattak, majd rendre továbbították ezeket a panaszokat az illetékes társaságnak.

A szülők már a tavalyi tanév végén is levélben fordultak a Gastro DS-hez, amiben leírták, hogy az étel íztelen és ehetetlen, a gyerekek elutasítják. Hozzátették, hogy szülőként az a céljuk, hogy a befizetett pénzért változatos, minőségi és finom ételeket kapjanak a gyerekeik.

„Nem a munkájukat szeretnénk krizitálni, hanem az együttműködésünket javítani a gyermekeink érdekében” – jegyezték meg, amire Kosztra András úgy válaszolt, örülnek a visszajelzéseknek, mivel ez jelenti számukra a bizonyítványt, ugyanakkor bosszantja, ha olyan kifejezéseket használnak, minthogy „nem ízletes” vagy ehetetlen.

Megerősítette, hogy nekik is az a céljuk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújtsák, és finom ebédeket tegyenek a gyerekek elé, és meghívta a szülőket egy ebédre a Vámbéry AI étkezőjébe. Az egyik általunk megkérdezett szülő közölte, hogy nem élt a lehetőséggel, de ezt követően valóban jobb volt a gyerekek ebédje, aztán vége lett a tanévnek.

Majd jött az ősz, és a mostani botrány. „Mi az isten ez, még mosléknak is gusztustalan! Ez már büntetendő!” – így reagált valaki a közzétett fotókra.

„Nekünk is megvannak a saját lehetőségeink, de mindenképpen szükségesnek és célszerűnek látjuk, ha maguk a szülők kapcsolódnak be ebbe a folyamatba. Például a Vámbéry Ármin Alapiskola szülői szövetségével már egyeztettünk, és szeretnénk egy újszerű, közös együttműködést elindítani és megalapozni. Többek között egyfajta közvéleménykutatást csinálni, amelyben jelezni lehetne, melyek azok a fajta ételek, amelyeket a gyerekek szívesen ennének“ – fejtette ki Kosztra András a szerdai álláspontjában.

Ugyancsak érdeklődtünk a Gastro DS felügyelő bizottságának egyik tagjánál, A. Szabó László alpolgármesternél, aki szintén a városi médiában leközölt állásfoglalását ajánlotta figyelmünkbe. „Szomorúan és némileg felháborodva vettük tudomásul, hogy az őszi szünet utáni napon egyes iskolák étkezdéiben nem megfelelő minőségű ételt szolgáltak fel a tanulóknak és a pedagógusoknak, ami jogos megütközést váltott ki. Az ügy kapcsán felmerült, hogy már korábban is előfordultak hiányosságok, amiről viszont sajnos mindezidáig nem volt információnk” – fogalmazott.

A Szabó Gyula és a Jilemnický utcai alapiskolában működő konyhákra utalva hozzátette, „a kellemetlenség azért is szembetűnő, mert a menzát működtető Gastro DS vállalat másik üzemegységében (Szabó Gyula AI – a szerk. megj.) ugyanazon étlap alapján elegendő mennyiségű és ízletes ebéd került az asztalokra”.

„Mivel városi tulajdonú cégről van szó, nem engedhetjük meg, hogy ilyen esetek előforduljanak. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne csak látszólag és ne csak időlegesen oldódjon meg a probléma. A vállalat elsőrendű feladata ugyanis egyértelmű: minőségi szolgáltatást biztosítani az iskolák és óvodák részére, ami elégedettséggel tölti el mind a gyerekeket, mind a szüleiket. Csakis ez lehet mindannyiunk közös érdeke!” – hangsúlyozta A. Szabó László.

