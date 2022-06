Még a reflexeidet is átveri, annyira erős ez az illúzió (FOTÓ)

Egy újfajta optikai csalódást vizsgáltak norvég és japán pszichológusok.

Egy igencsak erős optikai csalódással kapcsolatban jelent meg egy friss publikáció a Frontiers in Human Neuroscience című szaklapban, amit az Oslói Egyetem, valamint a japán Ritsumeikan Egyetem pszichológusai tettek közzé – írja a hvg.

Az alábbi képről van szó:



Forrás: Lang, Niabi, Kitoka - hvg.hu

Aki a látottak alapján azt érzi, hogy a kép közepén lévő fekete lyuk tágul, és olyan, mintha az illető bele akarna esni, akkor az a jó hírünk van, hogy nincs egyedül.

A tanulmány szerint ugyanis az emberek 86 százaléka pontosan ugyanezt az érzést éli át.

Az „táguló lyuk” (expanding hole) nevű illúzió olyan szinten veri át az ember agyát, hogy még a pupilla tágulási reflexét is beindítja, hogy több fényt engedjen be – épp úgy, mintha valóban egy alagút felé haladnánk. Laeng szerint a fenti illúzió azt is megmutatja, hogy a pupilla arra reagál, ahogyan a fényt érzékeljük, nem pedig arra, hogy ténylegesen mennyi fény éri a szemünket.

A kutatók egyelőre nem tudják, az emberek 14 százalékára miért nem hat az illúzió, és azt sem, hogy a másfajta szemfelépítéssel rendelkező állatok ugyanúgy érzékelnék-e a látottakat, mint az emberek többsége.



(hvg.hu)