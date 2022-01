Még soha ennyi ember nem halt meg Szlovákiában, mint 2021-ben - sokkal több áldozata van a Covidnak, mint hittük

Több mint 73 ezer ember halt meg 2021-ben Szlovákiában, ami közel 20 ezerrel több, mint az utolsó COVID-nélküli évek átlaga. Ennyien még a 2. világháborúban sem haltak meg egy évben, akkor a „leghalálosabb” év az 1945 volt, amelynek 67 505 áldozata volt. Igaz, akkor Szlovákia lakossága is jóval kevesebb volt. Richard Kollár elemző szerint óvatosan megjósolható a most kezdődő omikronhullám halálos áldozatainak száma is.