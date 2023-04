Még szinte orosz rakéták hullottak az égből, mikor Kijevbe érkezett Čaputová és Pavel

Pénteken reggel az ukrán fővárosba látogatott Zuzana Čaputová szlovák és Petr Pavel cseh köztársasági elnök. Röviddel az érkezésük előtt egy kiterjedt rakétatámadás-sorozatot hajtott végre Oroszország Ukrajna ellen, a Kaszpi-tenger térségéből kilőtt 23 Ch-101/Ch-555 típusú rakétából azonban 21-et semlegesítettek az ukránok, 11-et, valamint két drónt Kijev közelében - írja a Denník N.

Čaputová Ukrajna Oroszország általi megtámadása és megszállása óta második alkalommal látogatott az országba. Petr Pavellel márciusban, a cseh elnök első hivatalos pozsonyi látogatásán jelentették be, hogy közösen látogatják meg Ukrajnát. Pavel akkor azt is mondta, visszautasítja, hogy belekényszerítsék az ukránokat az oroszokkal szembeni engedmények gondolatába mint az egyetlen lehetséges megoldásba. Čaputová pedig azt hangsúlyozta, szükség van Ukrajna további katonai támogatására is.

Olyan módon érkeztek Kijevbe, mint számos más európai vezető. A kormánygépeikkel először Rzeszów városában landoltak, majd rendőri kísérettel mentek tovább Przemyślbe, ahonnan vonattal indultak az ukrán fővárosba.

A két államfő szigorú biztonsági körülmények között érkezett, csapatukat fegyveres őrök kísérik, a vonatban pedig mindenkinek ki kellett kapcsolnia a mobiltelefonját, mert bemérhették volna őket.

Čaputová és Pavel a programjuk szerint tárgyalnak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd meglátogatják közösen a Kijevhez közeli Borogyanka és Bucsa városokat, melyek az oroszok háborús bűntetteinek szimbólumaivá váltak tavaly.

(Denník N)