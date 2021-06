Még véget sem ért az idei hoki-vb, de már tudni lehet, hogy jövőre kikkel találkoznak a szlovákok

Az idei jégkorong-világbajnokság hozott néhány meglepetést, és megkeverte a paklit az IIHF-rangsorban, amely alapján kialakítják a jövő évi torna csoportbeosztásait.

Fotó: TASR

2022-ben a finnországi Helsinkiben és Tamperében rendezik a vb-t, a szlovákok így kellemes emlékek helyszínére térhetnek vissza, hiszen 2003-ban bronz-, 2012-ben pedig ezüstéremmel távoztak a skandináv országból.

Szlovákia jelenleg az IIHF-rangsor kilencedik helyén áll, aminek köszönhetően a jövő évi vb-n az A csoportban kap helyet. Ebben a nyolcasban lesz majd az összesítés legjobb csapata is, amely vagy Kanada, vagy Finnország lesz. Ide kap besorolást a negyedik és ötödik rangsorolt csapat is, amely az Egyesült Államok és Németország. Ugyan mindkét csapat bejutott az elődöntőbe, de a rangsorban a negyediknél jobb helyen nem végezhetnek. A szlovákok csoportjában lesz továbbá Svájc is, a papíron gyengébbek közül pedig Dánia, Kazahsztán és Olaszország.

Egyelőre kérdéses, hogy melyik csapat végez majd a rangsor élén: a jelenlegi éllovas Kanadának 65 pontos előnye van a második Finnországgal szemben. A skandinávok csak abban az esetben kerülhetnének az első helyre, ha megnyernék a rigai vb-t, Kanada pedig nem szerezne érmet.

Ugyanakkor a világbajnokságok szervezőjének jogában áll két szomszédos csapatot megcserélni a csoportok között.



A 2022-es hoki-vb csoportbeosztása:

A csoport

Kanada/Finnország

USA

Németország

Svájc

Szlovákia

Dánia

Kazahsztán

Olaszország



B csoport

Kanada/Finnország

Oroszország

Csehország

Svédország

Lettország

Norvégia

Fehéroroszország

Nagy-Britannia



IIHF-ranglista:

Kanada – 3135 pont Finnország – 3065 Oroszország – 3050 USA – 2925 Németország – 2905 Csehország – 2895 Svédország – 2880 Svájc – 2815 Szlovákia – 2670 Lettország – 2560 Norvégia – 2490 Dánia – 2470 Kazahsztán – 2365 Fehéroroszország – 2320 Nagy-Britannia – 2280 Olaszország – 2280

A rangsort az elmúlt négy év világbajnoki és olimpiai helyezésekért kapott pontok alapján állítják össze. Az aktuális év helyezéséért a pontok 100%-át számítják be, az előző éviének már csak a 75%-át, a korábbiakénak pedig az 50 és 25%-át.



(šport.sk)