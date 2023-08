Megállapodott a kormány az önkormányzatok képviselőivel, igaz, Ódorék csak a felét adják annak, amit a ZMOS kért

Megyezett a kormány a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS), a Szlovákiai Városok Uniója (ÚMS) és a nyolc megye (SK8) képviselőivel az energiaválság okozta nehézségeik enyhítéséről. A kormány 54 millió euró plusztámogatást ad, emellett elengedi a településeknek korábban, a COVID 19 járvány okozta nehézségek kezelésére kölcsönként adott támogatást. Ez újabb 152 millió eurót jelent, vagyis 206 milliós csomagot ajánl a kormány. A ZMOS csak az energiaárak kompenzációjára 108 milliót szeretett volna kapni.

Fotó: TASR

Már csak az önkormányzatok szövetségeinek kell jóváhagyniuk a kormánnyal ma kötött megállapodást, amely összesen 206 millió eurós támogatást jelent a szlovákiai önkormányzatoknak, beleértve a megyei és a települési önkormányzatokat is. Az energiaárak emelkedésének kompenzálására 54 millió eurót ad a kabinet, ennek 25 százalékát kapják a megyék, 75 százalék pedig a települések kasszájába kerül.

„Az államháztartás helyzetét figyelembe véve a kormány ekkora összeggel tud segíteni” – jelentette ki Ódor Lajos miniszterelnök.

Az önkormányzatok 108 milliót kértek csak az energiaárak emelkedése miatt, ennek a felét kapták meg. Jozef Božik, a ZMOS elnöke elismerte, hogy a kormány ajánlata sokkal alacsonyabb a követelésüknél, ennek ellenére nem elégedetlen a megállapodással.

„Ez is csökkenti azokat a problémáinkat, amelyeket az energiaárak emelkedése okoz” – mondta Božikazzal, hogy a megállapodásra még a ZMOS tanácsának is rá kell bólintania.

A megállapodás tető alá hozását segíthette az is, hogy a kormány elengedi az úgynevezett COVID-kölcsönök visszafizetését. Ezzel további 152 millió euró marad az önkormányzatok zsebében. „Ezen felül abban is megállapodtunk, hogy egyéni segítséget is tudunk biztosítani azoknak az önkormányzatoknak, amelyeknek ez a támogatás nem biztosít megfelelő segítséget” – jelentette ki Ódor.

Horváth Mihály pénzügyminiszter szerint az energiaválság és a nehéz gazdasági helyzet, az infláció ellenére az önkormányzatok gazdálkodása az aktuális számok alapján egészen jó eredményeket mutat. „Természetesen tudatosítjuk, hogy az első félévben voltak egyszeri hatású beavatkozások is, de a várható hatásokat figyelembe véve nem láttunk komolyabb problémákat az előttünk álló időszakban” – jelentette ki a pénzügyminiszter. Szerinte egyre nehezebben indokolhatóak az önkormányzatoknak egységesen, minden önkormányzatnak járó támogatások.

„Azokat olyan időszakban ígérték meg, amikor az energiaárak még jóval magasabbak voltak” – magyarázta Horváth.

A kormány javaslatát feltételesen elfogadta a megyéket képviselő SK8 és a városok szervezete. az ÚMS is. Jozef Viskupič (OĽaNO) Nagyszombat megye elnöke szerint a kormány ajánlata jó hír az önkormányzatoknak. „A mai kompromisszumos ajánlat komoly segítséget jelent az önkormányzatoknak” – jelentette ki Viskupič. Hasonlóan vélekedett Richard Rybníček, az ÚMS elnöke, Trencsén polgármestere is, aki a legfontosabbnak a COVID-kölcsönök elengedését nevezte. A kormány ajánlatát még mindkét szervezet vezető testületeinek el kell fogadniuk, de a vezetőik támogatják a megállapodást.

Az 54 millió euró elosztását a kormány az önkormányzatok szövetségeire bízza, a képviselők nyilatkozatai alapján a kisebb települések arányaiban nagyobb támogatásra számíthatnak majd.

- lpj -