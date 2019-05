Megbénította a buszsofőrök sztrájkja Kassát

A Kassai Tömegközlekedési Vállalat (DPMK) több mint 180 sofőrje kapcsolódott be a csütörtöki kétórás sztrájkba, amely reggel 7 órától 9-ig tartott.

Ez idő alatt a járatok 97 százaléka maradt ki Kassán – tájékoztatta a TASR-t Andrea Vindišová, az Integrált Szakszervezet (IOZ) elnöke.

„Csatlakozott hozzánk a vasasszakszervezet és az Eperjesi Városi Tömegközlekedési Vállalat alkalmazottai is. Támogató nyilatkozatot adott ki a kassai repülőtér és a Pozsonyi Tömegközlekedési Vállalat, az Eurobus társaság sofőrjei, és úgy érzem, a nyilvánosság is támogat bennünket” - mondta Vindišová.

A DPMK szakszervezetének elnöke, Ivan Horváth elmondta, a sztrájkba több villamosvezető kapcsolódott be, mint ahány buszsofőr.

„Elsősorban azt szeretnénk, ha tisztáznák a tömegközlekedési vállalat finanszírozását és dotációját, hogy garantálva legyen a működése, és figyelembe vegyék a dolgozók követeléseit is” - mondta.

Horváth a hamarosan kezdődő jégkorong-világbajnokság kapcsán kijelentette, a sztrájkbizottság fogja koordinálni a kassai tömegközlekedés elégedetlen sofőrjeit. Hogy a sofőrök milyen eszközökhöz folyamodnak a vb alatt, az szerinte a munkáltató hozzáállásán múlik.

A DPMK 100 százalékos tulajdonosa, Kassa városa szerda (május 8.) este nyilatkozatot adott ki, amelyben törvénytelennek nevezte a sztrájkot, arra hivatkozva, hogy az egyeztetési tárgyalások folyamán a szakszervezetek több előírást megszegtek, például nem tájékoztatták a munkáltatót hivatalosan a sztrájk megkezdése előtt három nappal. A város rámutatott, hogy a törvény szerint nem lehet éles sztrájkot hirdetni, ha az egyeztetési tárgyalások alatt valamelyik fél, ez esetben a DPMK vezetése közvetítő bevonását kérte.

„Mi nem értettünk egyet a közvetítő bevonásával. Az alkotmányban foglaltak alapján hirdettük meg a sztrájkot, nem pedig a kollektív tárgyalásokról szóló törvény alapján, mint azt a munkáltató állítja. Az egész sztrájk nem csupán a fizetésekről szól, hanem arról, hogy a közlekedési vállalat évek óta alulfinanszírozott, már 20 éve görgetjük magunk előtt ezt a problémát” - zárta Horváth.

A szakszervezetek idén 10 százalékos béremelést követelnek a DPMK alkalmazottainak, további 8 százalékos emelést pedig jövőre.

A város vezetése még korábban azt nyilatkozta, elejétől fogva megegyezésre törekedett a szakszervezetekkel, és olyan megállapodást szeretne, amellyel mindkét fél elégedett. A kétórás sztrájkot nem tartja tisztességesnek, szerinte azt nem jelentették be a szakszervezetek a legutóbbi, hétfői (május 6.) egyeztetésen. A DPMK vezetése állítja, a vállalat kritikus helyzetben van, és most nem tudja 10 százalékkal emelni a béreket. A válságos helyzetre már fél évvel ezelőtt is figyelmeztetett, és dolgozik a szerkezetátalakítási terveken.



(TASR)