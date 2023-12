Megbolondul az időjárás az ország délnyugati részén

Az éjszaka bekövetkezett enyhülés leginkább az ország délnyugati részén érzékelteti a hatását – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

Fotó: Pixabay - illusztráció

Az éjszaka kezdett megszűnni a hőmérsékleti inverzió, ezért felmelegedés kezdődött az alacsonyabban fekvő területeken, főleg Nyugat-Szlovákiában. „Már tegnap este jelentős felmelegedés volt a Kis-Kárpátokban, néhol majdnem 10 fokot mértek” – tette hozzá az intézet.

Az egyik legmarkánsabb változás a pozsonyi repülőtéren volt, ahol reggeltől délig mínusz 3-ról 7 fokra emelkedett a hőmérséklet.

„A Kis-Kárpátokban és a Duna menti alföldön mindenütt legalább 6-7 fok van, és tovább melegszik az idő, helyenként 10 foknál is melegebb lesz. Ennek következtében teljesen elolvad a hó” – jósolják a meteorológusok. Emellett a közepes magasságú hegyekben is vékonyodhat a hóréteg, mivel ott is mindenütt pár fokkal fagypont felett alakul a hőmérséklet.



(TASR)