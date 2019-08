2018. márciusában járunk. Ján Kuciak újságírót és menyasszoynát megölték Nagymácsédon, az emberek tüntetnek az utcákon és a Híddal kapcsolatban erős a gyanú, hogy kilép az akkor még Robert Fico vezette kormányból. Az aktuality.sk portál most a két személy beszélgetésének azt a részét eleveníti fel, amikor Kočner egy konkét akciótervet vázolt fel arra az esetre, ha Bugár Béláék tényleg otthagynák a kormányt. A vállalkozó, - akinek a nevét a rendőrség összeköti a nagymácsédi kettős gyilkossággal is - a sajtó ellen indított volna támadást. Ezen nincs is mit csodálkozni, hiszen Kočner nem igen szívlelhette a kritikus médiát. Le akart csapni rájuk, abban a stílusban, ahogy Oroszországban és - Magyarországon - is a civil szervezeteket bélyegzik meg, külföldi bérenceknek tartva azokat.

Már pár nappal a tavaly februárban történt gyilkosság után a DenníkN munkatársát külföldi ügynökek nevezte Kočner, és ebben a szellemiségben lépett volna fel a Marian Kotleba vezette ĽSNS is. - ez derül ki a Threemából.

Március 11-én, tehát nem egészen három héttel a Kuciak-gyilkosságot követően Zsuzsovának írt egy érdekes üzenetet, azt feltételezve, hogy a Smerre előrehozott választások várnak.

"Akcióterv arra az esetre, ha a Híd távozik a kormányból: kitölteni a megbízatási időszakot Kotleba támogatásával - a titkosszolgálatokat felügyelet alá vonni - Andrejnak adni a közlekedési és a környezetvédelmi minisztériumokat - Monikából minisztert csinálni - elfogadni a külföldi ügynökökről szóló törvényt (ezt Kotleba is támogatja) - ennek köszönhetően meggyengíteni a fősodorbeli médiumokat - kicsinálni a civil szervezeteket - megoldani a gyilkosságot - elküldeni a pics.ba Jaromír Čižnárt (a főügyészt) - majd a malackai tökfilkó helyettesíti őt, aki szót fogad majd - megba.ni Matovičot, Boris Kollárt, Daniel Lipšicet, Krajniakot, Sulíkot - egy csomó pénzt szétosztani a nemzetnek (pedagógusoknak, egészségügyi dolgozóknak) - kibékülni Harabinnal - elfoglalni az alkotmánybíróságot - átvenni a Markízát és más médiumokat - felkészülni a választásokra"

Három nappal a fenti üzenet megszületése után Robert Fico Bugár Bélával való találkozása után bejelentette, hogy távozik a kormányfői posztjáról. Így viszont a Híd is a koalíció része maradt, ezért tárgyatlanná válhatott a kočneri terv. Ettől még Kotlebáék 2018. március 7-én azon nyomban be is nyújtották azt a törvényjavaslatukat, amely alapján külföldi ügynökökként kellene megbélyegezni azokat a civil szervezeteket, amelyek a működésükhöz külföldről is pénzt kapnak. Májusban szavaztak erről a kérdésről a parlamentben, de Kotlebáékkal csupán Boris Kollárék szavaztak.

A Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása utáni kormányválság idején Kočner arról társalgott Zsuzsovával, hogy egyfajta B tervként számol a Marian Kotleba-féle ĽSNS-szel, mint amely párt fenntarthatná a koalíciót, amennyiben Bugár Béla és a Híd távozik. Kotlebáék természetesen tagadják, hogy tartották volna a kapcsolatot Kočnerral.

Kotlebáék ettől még most is úgy érzik, jó ötlet cimkével ellátni a civileket, ezért most augusztusban is beterjesztette a törvényhozás elé a "külföldi ügynökökről" szóló tervezetet, amiről a képviselők szeptemberben szavaznak majd.

(aktuality.sk)