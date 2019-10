Megemelik a Duna-töltést az Alsó-Csallóközben

Nyárasdon leplezték le annak az építménynek az alapkövét, mely arra lesz hivatott, hogy megvédje az egész kistérséget, beleértve a Dunaszerdahelyi járás nagy részét az áradásoktól. „Ez már egy több éves, sőt, több évtizedes terv, hogy meg kell emelni a töltés magasságát. Számtalanszor előfordult — legutóbb 2013-ban, előtte 2010-ben —, hogy elárasztotta a község pincéit a víz. Akkor már beszéltek róla, hogy a töltést minimum 40-50 centiméterrel kell majd minden szakaszon magasítani” — magyarázza Bacsó László nyárasdi polgármester.

Az alapkő leleplezésén részt vett Sólymos László környezetvédelmi miniszter, aki elmondta, örül, hogy végre elkezdődik a munka, amely megvédheti a Csallóközt az esetleges árvizektől, tehát megóvja az emberek vagyonát, egészségét, és ami a legfontosabb, az életét.

„Elsősorban a klímaváltozásra felkészülve már itt az Alsó-Csallóközben is sikerült tető alá hozni ezeket a munkálatokat, amelyek tulajdonképpen biztosítani fogják azt, hogy olyan árvíz, mint 2006-ban, ne következzen be újra. Az egész projekt 38 millió euróba kerül, aminek az első fázisa, mely most indul, 7,6 millió eurót emészt fel”