Megérdemli a családja, hogy alaposan kivizsgálják Lučanský öngyilkosságát, véli Čaputová

Zuzana Čaputová államfő szerint Lučanský ellen a rendőrségi nyomozás alapján indult eljárás, és az ügyész javaslatára, illetve a bíróság döntése nyomán került börtönbe. „Ebben a fogságban bekövetkezett halála tragikus esemény, amelyet alaposan ki kell vizsgálni. Megérdemli a családja, és mindnyájunknak szüksége van erre” – közölte.

Az elnök üdvözli Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter igyekezetét, és egy olyan bizottság létrehozását, amely Milan Lučanský volt országos rendőrfőkapitány halálának körülményeit fogja vizsgálni. Erről a közösségi oldalán tájékoztatott azt is hozzátéve, hogy az elnöki hivatal elfogadta a bizottságban való részvételt.Az államfő hangsúlyozta: fontos, hogy a tényekhez tartsuk magunkat. „Csakis megfontoltsággal tudjuk megakadályozni, hogy az indulatok a társadalmat még inkább ellenséges táborokra ossza tovább”.

Az államfő egyúttal mérsékletre szólította fel az embereket. „Ahogy az ártatlanság vélelmével közelítünk minden vádlotthoz - Lučanskýt is beleértve -, úgy mérséklettel kell közelítenünk minden olyan spekulációhoz és megállapításhoz is, amelyre csupán a közhangulat alapján következtetnek” – magyarázta.

Az a független ellenőrző bizottság, amely Milan Lučanský volt országos rendőrfőkapitány halálát, illetve a korábbi szemsérülésének körülményeit fogja vizsgálni, 17 tagból áll. A bizottság első ülésére hétfőn került sor, amelyen elfogadták ennek alapszabályzatát. A tagok egy titoktartási kötelezettségről szóló dokumentumot is aláírtak. A nyilvánosságot csak a vizsgálat eredményeiről fogják tájékoztatni, amelyekről szavazni fognak.

A bizottságban koalíciós és ellenzéki parlamenti képviselők is vannak. A Za ľudí párt képviselőin kívül a bizottság tagjai között szerepel Zuzana Čaputová jelöltje, Radovan Pala, és az ombudsman jelöltje is, Tomáš Čitbaj. Ezenkívül a bizottságban a sajtó képviselői és külföldi szakértők is jelen vannak, például Anna Šabatová, volt cseh ombudsman. A szakértőket többek között a lengyel Monika Platek fogja képviselni.

TASR