Megérkezett a 15 ezer adag AstraZeneca vakcina, amit Franciaország ajándékozott Szlovákiának

Igor Matovič (OĽaNO) kormányő vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján, amelyet Bajmócon (Bojnice) tartott, megerősítette, hogy megérkezett a 15 ezer adag AstraZeneca oltóanyag, amelyet Franciaország küldött ajándékba Szlovákiának

Fotó: TASR

A kormányfő jelentős baráti gesztusként és európai szolidaritásként jellemezte Franciaország lépését. A sajtótájékoztatón jelen volt Franciaország szlovákiai nagykövete, Christoph Léonzi is.

Matovič emlékeztetett, Franciaország aktívan szorgalmazta azt is, hogy Szlovákia megkapja az EU-tól az SOS-vakcinacsomagot, amely 100 ezer adag Pfizer/BioNTech oltóanyagot tartalmaz.

„Nagyon remélem, hogy Szlovákiában már fordulóponton vagyunk, amikortól elkezd javulni a helyzet” – emelte ki a miniszterelnök.

A francia nagykövet hangsúlyozta, Franciaország teljes mértékben tisztában van a Szlovákiát is érintő válság súlyosságával. „A járványhelyzet súlyos fázisaiban mi is többször kértünk szolidaritást az európai kollégáinktól, a partnereink pedig mindig reagáltak a megkeresésre. Éppen ezért Franciaország is úgy döntött, hogy reagál a szolidaritási kérelmükre” – mondta.

Emmanuel Macron francia elnök szerdán felvette a kapcsolatot Zuzana Čaputová államfővel és Igor Matovič kormányfővel, hogy tájékoztassa őket: Franciaország úgy döntött, hogy válaszol a szolidaritásra vonatkozó felhívásra és kérésre, teljes tudatában az egészségügyi válság súlyosságának, amellyel Szlovákia szembesül, ezért 15 ezer koronavírus elleni vakcinát küldenek.



