Megérkezett Felvidékre a Betlehemi Békeláng

Az idei linzi lángátadó ünnepségre számos országból érkeztek cserkészek, hogy ebben az évben is eljuttassák hazájukba a betlehemi Születés Templomából eredő békelángot. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetséget 15 fiatal cserkész képviselte ezen a rendezvényen, akik december 15-én az esti órákban érkeztek vissza Szlovákiába, lámpásaikban a Betlehemi Békelánggal.

Vasárnap délelőtt (december 16.) érkezett meg a láng a komáromi Szent András-bazilikába, ahol a cserkészcsapatok tagjai átvették, és hazavitték falujukba, városukba. Ezt követően a béke lángját a cserkészek stafétaszerűen adják tovább egyebek között Csallóközbe, Mátyusföldre, Bodrogközbe és Felvidék minden magyar lakta területére. A cserkészek többségében a helyi templomokba viszik el a lángot, sok cserkészcsapatunk pedig karácsonyt megelőzően, de vannak akik Szenteste napján viszik el a béke lángját a a cserkészek családjaihoz, és mindazokhoz, akik kérik.

A láng terjesztésébe szlovák cserkésztestvéreink is tevékenyen bekapcsolódnak, ők az elsők között vasárnap a köztársasági elnöknek is átadták a lángot Poprádon. Szintén nekik köszönhető, hogy idén is szinte az ország teljes vasúthálózatán utazik a béke lángja, lévai cserkészeinknek hála pedig a Léva–Párkány vasútvonalon is át tudják venni a lángot az érdeklődők.

Sokszínűségében rejlik közösségünk békéje: így hangzik a láng idei jelmondata, amely arra mutat rá, hogy a béke alapja a sokszínűség, és meg kell tanulnunk előítéletek nélkül, békével a lelkünkben együtt élni embertársainkkal. A cserkészek arra buzdítanak mindenkit, hogy minél többen kapcsolódjanak be a békeláng terjesztésébe, és ebben az évben is minél több otthont ragyogjon be a béke szimbóluma. Bővebb információ a békelángról és annak útjáról a Betlehemi Békeláng SZMCS által működtetett honlapján (lang.szmcs.sk) vagy Facebook oldalán (facebook.com/betlehemilang) érhető el.

(szmcs-p)