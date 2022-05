Megérkezett Szlovákiába a világ első és egyetlen hidrogénhajtású vonata

A francia-szlovák üzleti kamara keretén belül az Alstom vállalat pénteken bemutatta a világ első és egyetlen hidrogénhajtású vonatát. Egyelőre ez az egyetlen ilyen szerelvény, amit üzembe helyeztek, az elkövetkező napokban több szlovákiai városban is bemutatják – írja a Pravda.

Fotó: Nemzeti Hidrogén Szövetség

Dan Kurucz, az Alstom csehországi és szlovákiai vállalatának ügyvezető igazgatója szerint a cég úttörőnek számít a hidrogénhajtású vonatok terén, és nagy érdeklődést látnak iránta a cseh és a szlovák piacon is.

A Coradia iLint nevű vonat az első hidrogén-üzemanyagcellás személyvonat, amely villamosenergiát termel a működéshez. Ennek a zéró emissziós vonatnak nagyon alacsony a zajszintje, miközben a kipufogógázt csupán gőz és kondenzvíz alkotja. A Coradia iLint Németországban van kereskedelmi forgalomban, emellett Ausztriában és Hollandiában is tesztelésen esett át. Van is érdeklődés a vonat iránt, Olaszország és Franciaország már le is adta rendelését. A szerelvényt kifejezetten nem villamosított vonalakon való közlekedésre tervezték.



(Pravda)