Megfenyegették a professzort, aki nem ért egyet a Trump elleni eljárással 

A George Washington Egyetem professzora a washingtoni politikai élettel foglakozó The Hillben írt publicisztikájában arról számolt be, hogy még be sem fejezték a meghallgatást szerdán, amikor a lakására és a hivatalába fenyegető levelek és üzenetek özöne érkezett.

„Azt követelték, hogy rúgjanak ki a George Washington Egyetemről”

- írta a tudós, kijelentve, hogy az impeachment (alkotmányos felelősségre vonási eljárás) elleni állásfoglalása miatt fenyegetik.

A professzor leszögezte ugyan, hogy nem Donald Trump híve, és a 2016-os választáson nem is szavazott rá, de nem ért egyet az ellene indítandó eljárással. Álláspontját azzal indokolta, hogy a demokratáknak nincs elég bizonyítékuk és tanúvallomásuk, amely alátámasztaná, hogy az elnök visszaélt a hatalmával és nyomást gyakorolt az ukrán államfőre. Ellenzéke szerint Trump azt akarta elérni Volodimir Zelenszkijnél, hogy indítson vizsgálatot Joe Biden, a 2020-as választások egyik demokrata párti elnökjelölt-aspiránsa, volt alelnök és fia, Hunter Biden ellen ukrajnai üzleti ügyeik miatt.

A meghallgatás egyik résztvevője, a demokraták által behívott Pamela Karlan, a Stanford Egyetem jogásza meghallgatásán elsütött egy szóviccet az elnök kiskorú fiára, Barron Trumpra utalva. Azt mondta: "az amerikai alkotmány értelmében itt nincsenek nemesi címek. Tehát bár az elnök nevezheti Barronnak a fiát, nem csinálhat belőle bárót".

Az elnök kampánycsapatának sajtófőnöke, Kayleigh McEnany és a first lady, Melania Trump reagált a történtekre. Az elnök felesége a Twitteren azt írta: Karlan "szégyellheti magát (...) cinkosságáért, és azért, hogy ehhez egy gyermeket használt fel". McEnany közleményt adott ki, amelyben úgy fogalmazott: "csak az őrült liberálisok agyában vicces egy 13 éves gyermeket belekeverni az impeachment-eljárásba".

MTI