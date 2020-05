Meghalt 5 beteg és 3756-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 5 idős, krónikus beteg és 15-tel, 3756-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon - közölte a koronavirus.gov.hu hétfő reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 491-re emelkedett. 1711-en már gyógyultan távoztak a kórházból.

Az aktív fertőzöttek száma 1554-re csökkent. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 49 százaléka budapesti.

Az oldal adatai szerint jelenleg 11 810-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 164 619.

Kiemelték: a védekezés második szakaszában van az ország.. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a vírus továbbra is terjed. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések betartása. Hétfőtől az óvodák is fokozatosan nyitnak, az iskolákban pedig a tanév végéig marad a digitális munkarend. Az iskolák júniusi működését szabályozó kormányrendeletet már kihirdették a Magyar Közlönyben.

Az oldal térképe szerint továbbra is Budapesten (1780 ember) és Pest megyében (525) van a legtöbb fertőzött. Ezt követi Fejér megye (367), Zala megye (245), Komárom-Esztergom megye (236) és Csongrád megye (114). Békés megyében (11) van a legkevesebb fertőzött Magyarországon.

(MTI)