Meghalt 55 beteg, 5162-vel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 55, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 5162 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu hétfőn.

A kormányzati portálon azt írták: 114 778-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 2493-ra emelkedett, 26 161-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 86 134. Az aktív fertőzöttek 24 százaléka, az elhunytak 28 százaléka, a gyógyultak 28 százaléka budapesti. 6061 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 415-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 36 356-an vannak, a mintavételek száma 1 225 399.

Kiemelték: egész Európában exponenciálisan nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, a lassítása a cél.

A kormány az állampolgárok együttműködését kéri a rendkívüli intézkedések végrehajtásában - írták, hangsúlyozva: mindenkinek be kell tartania a szabályokat, óriási az egyéni felelősség.

"Magyarországon mindenkinek jut kórházi ágy, ellátás, lélegeztetőgép" - hangsúlyozták, hozzátéve: a most bevezetett védelmi intézkedések célja, "hogy ez így is maradjon". Az intézkedések a járvány lassítását szolgálják, amivel az egészségügy teljesítőképességét is védik. Annak érdekében, hogy a növekvő számú koronavírusos betegek kórházi ellátása továbbra is biztosított legyen, újabb kapacitásnövelő intézkedések következnek: a halasztható műtéteket felfüggesztik, bővül az ellátásba bevont kórházak és a koronavírusos betegeknek fenntartott kórházi ágyak száma.

Kijárási korlátozás van életben: éjfél és reggel 5 óra között mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén tartózkodni. Ez alól kivétel, ha valaki munkavégzés céljából, a munkavégzés helyére, a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre tartva vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint életvédelem miatt hagyja el lakóhelyét.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja - írták.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (28 722) és Pest megyében (14 851) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (8048), Borsod-Abaúj-Zemplén (6836) és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (6015). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (1379).



