Meghalt 63 beteg, 2079-cel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 63, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2079 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu kedden.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A kormányzati portálon azt írták: 63 642-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 1535-re emelkedett, 16 446-an már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 45 461. Az aktív fertőzöttek 27 százaléka, az elhunytak 35 százaléka, a gyógyultak 29 százaléka budapesti. 2891 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 243-an vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 27 050-en vannak, a mintavételek száma 1 002 093.

Kiemelték: a járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van egész Európában és Magyarországon is, emiatt számítani kell a fertőzöttek számának további növekedésére. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsák, és ne hagyják, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség.

A kormány csütörtökön közzétett rendelete alapján kötelező a maszkviselés a szabadtéri rendezvényeken és a sportrendezvényeken résztvevőknek is. A sportrendezvényeken nem kell maszkot viselniük a sportolóknak, az edzőknek, a mérkőzésvezetőnek, a versenybírónak és a segítőinek. A gyűlésen felszólaló maszk nélkül mondhatja el felszólalását. Azt, aki a sportrendezvény vagy a gyűlés szervezőjének felszólítása ellenére sem visel maszkot, a rendezvény szervezője köteles felszólítani a helyszín elhagyására.

Emellett továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, a színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni.

Közölték: az őszi szünet alatt az iskolákban fertőtlenítő nagytakarítást végeznek, és 70 óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet.

A közösségi terjedés megfékezése érdekében azt kérik, továbbra is kerülje mindenki azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsa a szociális távolságot, gyakran és alaposan mosson kezet. Akinek külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát - írták.

Kiemelten fontos az idősek és a krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van. Az idősotthonok fenntartóinak mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.

A kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett, további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik - írták.

Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (17 781) és Pest megyében (7971) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Győr-Moson-Sopron (3912), Borsod-Abaúj-Zemplén (4014), Szabolcs-Szatmár-Bereg (3322), Hajdú-Bihar megye (3082) és Csongrád-Csanád megye (2794). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (638).

(MTI)