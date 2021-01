Meghalt 98 beteg, 1311-gyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 98 beteg és újabb 1311 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken.

Fotó: TASR/AP

A kormányzati portálon azt írták: 356 973-ra nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytaké 11 811-re emelkedett, a gyógyultak száma 237 362.

Az aktív fertőzöttek száma 107 800-ra csökkent. Kórházban 3959 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 274-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 19 908-an vannak, a mintavételek száma 3 018 389-re nőtt.

Kiemelték: Magyarország eddig 19,7 millió adag nyugati vakcinát kötött le különböző gyártóknál - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen, Curevac - több tízmilliárd forint értékben. Ezekből még csak a Pfizer- és a Moderna-vakcinák rendelkeznek az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével.

A két gyártótól eddig 165 ezer ember oltására elegendő vakcina érkezett Magyarországra, 5 Pfizer- és 1 Moderna-szállítmány. A következő szállítmány jövő héten érkezik - írták.

Hozzátették: eddig 138 983 embert oltottak be, 5815-en már a második oltásukat is megkapták.

Megjegyezték: a kormány lassúnak tartja az uniós vakcinabeszerzést és -szállítást. A kormány számításai szerint ha Magyarország csak Brüsszelre hagyatkozik, szeptember végénél előbb nem lehet feloldani a korlátozásokat, a kormány ezért kínai és orosz vakcinák beszerzését is megcélozta, hogy mielőbb elkezdődhessen a lakosság tömeges oltása.

Magyarországon - ahogy eddig is - csak olyan vakcinák kerülhetnek forgalomba, amelyek a magyar hatóságok vizsgálata alapján is hatékonyak és biztonságosak - hangsúlyozták.

Közölték azt is: az oltási rendben az egészségügyi dolgozók az elsők. A portálon azt kérik, azok az egészségügyi dolgozók, akik még nem tették meg, mielőbb jelentkezzenek az oltópontokon időpontért. Megkezdődött az idősotthonok lakóinak és dolgozóinak oltása is, a harmadik körben pedig a 89 év felettiek következnek, akiket a háziorvosok vagy oltócsapatok oltanak majd be akár a saját otthonukban - tudatták. Hozzátették: "a védőoltás ingyenes és önkéntes lesz, így mindenképpen érdemes rá regisztrálni."



"A magyar járványügyi adatok kedvezőek, a következetes védekezésnek köszönhetően sikerült megfékezni a járványt, de több európai országban tovább nő a fertőzöttek száma. Ezért a jelenlegi védelmi intézkedések fenntartása és betartása továbbra is fontos" - emelték ki.



(MTI)