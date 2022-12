Meghalt az utolsó hawaii hercegnő (FOTÓ)

A szigetcsoport felett egykor regnáló polinéz uralkodócsalád sarja élő szimbóluma volt a hawaii monarchiának és a hawaii nemzeti identitásnak, amely azután is fennmaradt, hogy a királyságot 1893-ban megdöntötték az amerikaiak.

A királyi sarj halálhírét hétfő reggel jelentették be hawaii nyelven az Egyesült Államok egyetlen királyi rezidenciája, az egykori hawaii monarchia emblematikus épülete, a ma már múzeumként működő Iolani-palota előtt.

Abigail Kinoiki Kekaulike Kawānanakoa, the so-called last Hawaiian princess, died on Sunday. She was 96. https://t.co/h5Ikm2S7q5 pic.twitter.com/oJpwBc1qc3