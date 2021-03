Meghalt George Segal Golden Globe-díjas amerikai színész

A színész kedden halt meg, felesége, Sonia Segal tájékoztatása szerint szívbillentyűműtétje utáni szövődmények következtében.

"Egy legendát veszítettünk el ma" - írta a halálhírre reagálva a Twitteren Adam F. Goldberg, A Goldberg család című sorozat alkotója, amelyben George Segal utoljára szerepelt.

Today we lost a legend. It was a true honor being a small part of George Segal’s amazing legacy. By pure fate, I ended up casting the perfect person to play Pops. Just like my grandfather, George was a kid at heart with a magical spark. I think these memories say it all... pic.twitter.com/D1aNZuT20e