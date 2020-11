Meghalt Gulyás Zoltán színész, a Gálvölgyi show szereplője

Csütörtök este rosszul lett és meghalt Gulyás Zoltán színész - írja az Index.

Fotó: Dumakabaré

Régóta probléma volt a szívével, a lap szerint ez vezetett a halálához.

Gulyás Zoltán rendszeresen szinkronizált, illetve szerepelt televíziós műsorokban. 1980-ban a Madách Színházban kezdte a színészi karrierjét, játszott a kecskeméti Katona József Színházban is, de a Centrál Színházban is volt vendégművész. A Kész átverésben és a Gálvölgyi Show-ban is többször láthatták a nézők.

A színész 62 éves volt.

Index