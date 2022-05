Mike Hagertyt 67 éves koránan érte a halál. Hagertyt leginkább a Jóbarátok című sorozatból ismerhetik a nézők - írja az Indirekt.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

Halálának okáról nem közöltek információt.

A színész a világhírű sorozaton kívül az HBO Somebody Somewhere sorozatában is szerepelt. Május 5-én hunyt el Los Angelesben.

Hagerty Mr. Treeger épületfelügyelőt alakította a Jóbarátokban.

