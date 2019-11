Meghalt Marie Laforet francia-svájci színésznő-énekesnő

A család vasárnapi közlése szerint az "aranyszemű lányként" becézett művész szombaton halt meg a Genfhez közeli Genolier-ben, ahol 1978 óta élt. Halálának okát nem hozták nyilvánosságra.

A francia és svájci állampolgársággal is rendelkező Laforet, eredeti nevén Maitena Marie Brigitte Doumenach, 1939. október 5-én született a franciaországi Soulac-sur-Mer-ben.

Énekesként vált híressé 1963-ban megjelent első kislemezével, a Les Vendanges de l'amourral, amelyet több másik sláger is követett, úgy mint az Ivan, Boris et moi, a The Beatles előtt tisztelgő Il a neigé sur Yesterday és a Viens sur la montagne.

A francia és spanyol nyelven éneklő Laforet dalaihoz az amerikai és európai népzenéből merített inspirációt. Színésznőként René Clément, Georges Lautner, Henri Verneuil és Pierre Granier-Deferre rendezőkkel dolgozott együtt.

Egyik leghíresebb filmje az 1961-es La fille aux yeux d'or (Az aranyszemű lány) volt, amelyet későbbi férje, Jean-Gabriel Albicocco rendezett.

Pályafutása során 35 filmben szerepelt és több mint 35 millió albumot adott el világszerte.

"A karrierem csapongó, de az életem az elejétől a végéig teljes volt"

- mondta egyszer Laforet, aki ötször házasodott és dolgozott színházi színésznőként, íróként, műkereskedőként és árverési kikiáltóként is.

(MTI)