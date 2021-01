Meghalt Marion Ramsey, a Rendőrakadémia főszereplője 

A színésznő a Rendőrakadémia című filmekben vált ismertté, ahol Laverne Hooks tiszt karakterét alakította. Ramsey csütörtökön halt meg Los Angeles-i otthonában, a halál okát nem közölték.

Ramsey énekes és Broadway-előadó is volt, 1978-ban a Broadway Eubie című, sikeres darabjában is szerepelt.

Very sad to hear that Marion Ramsey has died aged 73. She starred as Officer Laverne Hooks in the Police Academy series. I had the opportunity to meet Marion once, and she was lovely. pic.twitter.com/Ky05U4DpIf