Meghalt Maxi Jazz, a Faithless énekese

December 23-án, 65 éves korában meghalt Maxwell Fraser, művésznevén Maxi Jazz, a brit Faithless zenekar énekese, írja a Telegraph nyomán a Telex.

A Faithless, balról Maxi Jazz

A zenekar szombati posztjában azt írta a Facebookon: „Megszakad a szívünk, hogy Maxi Jazz tegnap este meghalt. Olyan ember volt, aki sok szempontból megváltoztatta az életünket. Megfelelő értelmet és üzenetet adott a zenénknek. Kedves ember volt, mindenkire volt ideje, bölcsessége egyszerre volt mély és mégis közérthető. Megtiszteltetés és igazi öröm volt együtt dolgozni vele.”

A Faithless 1995-ben alakult, és a következő évben jelent meg első albumuk, a Reverence. Legnagyobb slágerük, az Insomnia 1996-ban a harmadik helyig jutott az Egyesült Királyság slágerlistáján. A zenekar ismertebb számai közé tartozik a Salva Mea, az Insomnia, a God is a DJ és a We Come 1. A zenekar 2011-ben feloszlott, de később újraalakult a korábbi tagokkal.

(Telex)