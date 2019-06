Meghalt a Real Madrid volt játékosa

Nevelőklubja, a Sevilla Twitter-oldalán adta hírül, hogy korábbi játékosa - aki profiként náluk mutatkozott be 16 esztendős korában - szombaton, 35 esztendősen elhunyt, miután karambolozott, s autója az ütközés nyomán kigyulladt.

A nemzeti csapatban 21 alkalommal szerepelt támadó, aki a most zárult idényben a spanyol másodosztályú Extremadurában futballozott, több mint 200 első osztályú mérkőzésen játszott a Sevillában, amellyel háromszor is Európa-ligát nyert. Légióskodott Angliában az Arsenalnál, amellyel angol bajnok és FA-kupa-győztes volt, a Benficával portugál bajnok lett. Szülőhazájában a Sevillán kívül megfordult a Real Madridban, amellyel spanyol bajnoki címet szerzett, az Atlético Madriddal pedig két ízben is megnyerte az Európa-ligát.

(MTI)