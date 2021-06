Meghalt Robert Hogan sorozatsztár 

87 éves korában elhunyt Robert Hogan, a Peyton Place, a Drót és számos tévésorozat színésze. Hogan május 27-én tüdőgyulladásos szövődményei miatt, halt meg Maine-parti otthonában, írja a a 24.hu a Hollywood Reporter cikke nyomán.

Fotó: AP

A színész 2013 óta Alzheimer betegséggel küszködött.

A New York-ban, 1933-ban született Hogan pályafutását a színházban kezdte, Michael Shurtleff Call me by my right name című off-Broadway-produkciójában debütált 1961-ben, Robert Duvall és Joan Hackett mellett.

Röviddel ezután Los Angelesbe költözött, és szinte azonnal munkát kapott, vendégszereplőként feltűnt a 77 Sunset Strip és a Cheyenne című sorozatok néhány epizódjában.

Hogan a hatvanas években olyan televíziós sorozatokban tűnt fel, mint a Batman, az Alkonyzóna, a Fehérnemű hadművelet és a Hogan hősei című sorozatokban.

Utóbbi főhősét róla nevezték el. 1968-ban megkapta Tom Winter tiszteletes szerepét a Peyton Place című szappanoperában, akit két évadon át alakított.

Hat évtizedes pályafutása során Hogan több mint száz tévésorozatban szerepelt, például a Knight Rider, a Magnum, a Harmadik műszak, az Ed vagy a Különleges ügyosztály címűekben.

24.hu/para