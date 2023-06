Megható ünnepséget szervezett a diósförgepatonyi alapiskola

Névfelvételének tízedik évfordulóját ünnepelte a diósförgepatonyi Móricz Zsigmond Alapiskola és Óvoda. Eme fontos eseményt megható műsorral ünnepelték a helyi kultúrházban.

Diósfürgepatony polgármestere, Gálffy Szilárd köszöntő beszédét azzal kezdte, hogy hangsúlyozta, az iskolának fontos szerepe van a község fejlődése és jövője szempontjából. „Éppen ezért nagyra értékeljük a munkájukat és elkötelezettségüket. Önöknek köszönhetjük, hogy iskolánk kiemelkedő helyet foglal el a régióban. Ezt bizonyítja az is, hogy az általános trendekkel ellentétben a mi iskolánk tanulóinak létszáma folyamatosan növekszik” – húzta alá, majd hozzátette, az iskola nemcsak az oktatásról szól, hanem a személyes és társadalmi fejlődésünk helye is. „Itt tanuljuk meg az empátiát, a tiszteletet és a toleranciát. Itt tanuljuk meg hogyan legyünk felelősségteljes és önálló gondolkodók” – folytatta.

A polgármester megemlítette, hogy ő maga is az intézményben kezdte meg tanulmányait. „Itt kezdtem el az utamat, mely oda vezetett, ahol most vagyok. Ezért is nagy öröm számomra, hogy most újra találkozhatok a régi tanítóimmal. Kívánom, hogy még sok ilyen évfordulót ünnepelhessünk együtt.”

Gálffy Szilárdtól az alapiskola igazgatónője, Fekete Anikó vette át a szót, aki elmondta, az elmúlt tíz évben jelentős változásokon ment keresztül az iskola. „Büszkén mondhatom, hogy Móricz Zsigmond neve büszkén ragyog az intézményünkön. Névadónk szellemiségét követve mindannyian arra törekszünk, hogy tanulóink számára lehetőséget teremtsünk a tudás és a kreativitás kibontakoztatására, hogy segítsük őket abban, hogy kiegyensúlyozott, magabiztos, felelősségteljes felnőttekké váljanak. Nap mint nap becsempésszük Móricz szellemiségét iskolánk falai közé. Iskolánk, ahogy Móricz is tette, értékmentő, tehetséggondozó munkát vállal” – hangzottak el szavai.

Háláját fejezte ki minden tanárnak, aki jelenleg részt vesz, illetve aki korábban részt vett a diákjaik nevelésében, oktatásában. Hangsúlyozta, a pedagógusok nélkül az intézmény ma nem lenne olyan, amilyennek mindenki ismeri. Fekete Anikó azt is aláhúzta, hitvallásukká vált a Móriczi idézet, mely szerint „embert nevelni a legszebb hivatás. Légy nemes, gazdag lelkű ember, hogy emberré tehess másokat, a magad embersége által”. Hozzátette továbbá, az erőt nemcsak a név adja számukra. Az igazi erő a közösségükben rejlik. Munkájuk sikerességében kulcsfontosságúnak tartja a szülők támogatását és bizalmát.

Diósfögepatony büszke lehet óvodájára és iskolájára, ahogyan a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetség is elismeri sikereit, számontartja fejlődését, valamint értékeli azt a munkát, amit a pedagógusok, a szülők és a tanulók közösen elvégeznek a siker érdekében, így szólalt fel az ünnepségen Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Szövetségének országos elnöke. „Nem lehet véletlen, hogy 2022-ben éppen a községben élő Németh Krisztiánra és családjára esett a választásunk, így ők vehették át az SzMPSz által alapított Tehetség Nagykövet Díjat, mely olyan példaképeknek jár, akik gazdag, kiemelkedő eredményeket érnek el, amivel a felnövekvő ifjúság példaképei lehetnek” – tette hozzá. Miután köszöntetét fejezte ki minden tanárnak, Fekete Irén a szövetség nevében a nyugdíjas pedagógusokat egy-egy emléklappal ajándékozta meg.

Tompa Veronika, Diósförgepatony református lelkipásztora is jelen volt az ünnepségen. Mivel az iskola és az egyházak szorosan együttműködnek, ő is mondott néhány lelkesítő gondolatot.

A jubileumi ünnepség keretén belül az intézmény igazgatónőjétől, illetve a község polgármesterétől köszönőlevelet vehettek át az iskola egykori pedagógusai és azok az oktatók is, akik az elmúlt tíz évben tanították az iskola diákjait.

Az ünnepséget kulturális műsor színesítette. Az iskola és óvoda gyerkőcei színvonalas előadásokkal készültek e jeles napra. A színjátszókör tagjai egy rövid mesejátékkal szórakoztatták a népes vendégsereget, az énekkarosok zenés-táncos produkcióval léptek színpadra, az óvodások pedig néptánctudásukat mutatták meg.

(SzC)