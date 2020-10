Meghekkelték Donald Trump hivatalos honlapját, a támadók kriptovalutát kértek a bizalmas információkért 

Közleményükben tudatták, hogy a hekkerek nem fértek hozzá érdemleges vagy bizalmas információkhoz, mert ezeket nem a honlapon tárolják. A rendőrség vizsgálatot indított az ügyben.

Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc

A Politico című lap információi szerint a kiberbűnözők azt állították, hogy olyan bizalmas információkhoz jutottak a honlapról, melyek azt bizonyítják, hogy az amerikai elnök "érintett a koronavírus-járvány eredetében", és együttműködik "a 2020-as választásokat manipuláló külföldi szereplőkkel".

A számítógépes bűnözők kriptovalutát kértek két különböző virtuális címre: az egyikre azoktól, akik az állítólagos információkhoz hozzá akarnak férni, a másikra pedig azoktól, akik meg akarják akadályozni az információk nyilvánosságra hozatalát.

Tim Murtaugh, Trump kampányának kommunikációs igazgatója a Twitteren megerősítette, hogy a honlapon nem voltak érzékeny adatok.

Earlier this evening, the Trump campaign website was defaced and we are working with law enforcement authorities to investigate the source of the attack. There was no exposure to sensitive data because none of it is actually stored on the site. The website has been restored.