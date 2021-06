Meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat Melbourne-ben az indiai variáns miatt

Egy héttel meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt kijárási korlátozásokat Melbourne-ben.

A korlátozó intézkedés így a jelenlegi tervek szerint jövő szerdán éjfélkor jár le az ötmillió lakosú városban, ahol az újabban kappának nevezett indiai variáns terjedését próbálják megakadályozni.

Az indiai variánst egy külföldről érkezett utazó hurcolta be az országba. Több ezer főt kutattak fel, akik kapcsolatba kerültek vele, és a fertőzöttek száma már 350. Melbourne-ön kívül azonban Victoria többi részén feloldják a korlátozások egy részét. Továbbra is korlátozzák, hogy mennyien vehetnek részt például esküvőn vagy temetésen, de a vizsgákra készülő gimnazisták visszatérhetnek az iskolába, és azok is újra munkához láthatnak, akik a szabadban végzik munkájukat.

Brett Sutton, Victoria egészségügyi illetékese úgy vélekedett, hogy a kappa variáns "valóságos szörnyeteg", és ezért indokolt a melbourne-i korlátozások meghosszabbítása.

Új-Zéland határai szigorú lezárásával és gyorsan és szigorúan elrendelt korlátozásokkal viszonylag sikeresen tartotta kordában a koronavírus terjedését. Az országban a járvány kezdete óta mintegy 30 ezer fertőzöttet fedeztek fel, és ezernél kevesebben veszítették életüket Covid-19-ben.

