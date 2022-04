Megint leáll a teljes termelés a pozsonyi Volkswagenben, de most nem 1-2 napra

A Volkswagen konszern pozsonyi üzemében egy hétre le kell állítani a teljes termelést, mert a világpiacon továbbra is fennálló chiphiányt tovább súlyosbítja az ukrajnai háború - idézte a német dpa hírügynökség a vállalat szóvivőjét.

Fotó: TASR

Lucia Kovarovič Makayová a hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy "az alkatrészhiány miatt április 4. és 8. között minden műszakban szünetelni fog a termelés". A leállást "az ellátási láncok logisztikai feltöltésére és a következő hetekben a nagyobb beszállítói stabilitás elérésére" használják fel. Március 21-én és 22-én két napra már leállt egyszer a termelés a pozsonyi üzemben. Akkor azzal indokolták a leállást, hogy a Volkswagen Slovakia szakértői a teljes csoporttal és az érintett beszállítókkal szorosan együttműködve dolgoznak az alternatív megoldásokon, hogy a lehető legnagyobb szállítási stabilitást garantálhassák az ügyfeleiknek.

A pozsonyi gyár kulcsszerepet tölt be a Volkswagen csoporton belül, mivel öt márka autóit gyártják itt egyidejűleg, és az üzem szükség esetén képes átvenni más nemzetközi telephelyek termelését is. Jelenleg a Volkswagen Slovakia mintegy 12 ezer alkalmazottja a fővárosban, Pozsonyban és két kisebb telephelyen többek között a VW Touareg és a Porsche Cayenne, az Audi Q7 és Q8, valamint a Volkswagen Up, a Seat Mii és a Skoda Citigo modelleket szereli össze.

MTI