Megint nem módosította a koalíció az állampolgársági törvényt, talán majd októberben

Már hónapok óta halogatja a kormánykoalíció az állampolgársági törvény elfogadását, kedden újabb egy hónappal elhalasztották Fico-kormány által elfogadott a jogszabály módosítását. A törvényt még februárban, vagyis hét hónappal ezelőtt terjesztették be a parlamentbe kormányjavaslatként. Előbb májusban, majd júniusban is kérték az elnapolását, ez a mostani tehát már a harmadik alkalom.

Fotó: TASR

Ezen az ülésen sem enyhíti a parlament az állampolgársági törvényt, koalíciós megállapodás alapján az októberi ülésre halasztják a jogszabály részletes vitáját.

A tervezet a parlamentben lévő formájában azonban korántsem jelentené a visszatérést a 11 évvel korábbi állapotokhoz: csak azoknak adnák vissza az állampolgárságát, akik a más ország által adott állampolgárságuk megszerzése előtt legalább 5 évig élt az adott országban.

Az 5 éves külföldi tartózkodást nem lesz elég egy nyilatkozattal igazolni, álladó lakhely bizonyítására vagy más, hivatalos igazolásra is szükség lenne.

A szlovák állampolgársági törvényt még 2010-ben szigorította a Fico kormány, reagálva arra, hogy Magyarország feltétel nélkül megadta az állampolgárságot más országok magyar gyökerekkel rendelkező állampolgárainak, így a szlovákiai magyaroknak is.

Már február óta „tárgyalnak”

A tervezetet az első olvasatban már elfogadta a parlament, a közigazgatási bizottság kisebb módosításokat is elfogadott, de a részletes vitát kedden is elhalasztották a képviselők, minden különösebb indoklás nélkül. Gyimesi György (OĽaNO) a törvény általános vitájában arról beszélt, hogy a 2010-es módosítás előtti állapotokat kellene visszaállítani, viszont ezzel a koalíció nem ért egyet, és a kormányprogramban sem így szerepel ez a vállalás. A tervezetet még a parlamentbe való benyújtása idején bírálta az MKP és a Híd is.

3830-an elveszítették, 1100-an visszakapták állampolgárságukat

A jogszabály alapján 2010 óta már több mint 3830 ember veszítette el szlovák állampolgárságát, a legtöbben a cseh (918), a német (890) és az osztrák (583) állampolgárság felvétele miatt.

A magyar állampolgárság felvétele miatt „csak” 139 embernek kellett lemondania szlovák állampolgárságáról.

2015-től lehetőség nyílt arra, hogy bizonyos feltételek mellett visszaszerezzék az elvesztett szlovák állampolgárságot. Ezzel a lehetőséggel idén szeptember közepéig több mint 1100 ember élt, köztük 17-en olyanok, akik a magyar állampolgárság felvétele miatt veszítették el a szlovák állampolgárságot.

- lpj -