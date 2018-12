Megint verik a parlamenti képviselőket a magyar televíziónál? Most szanaszét hevernek a földön a politikusok - ÉLŐ ADÁS

Hétfő reggelre dulakodássá fajult a magyar köztelevízió épületénél az a tüntetés, ami még vasárnap délután kezdődött a parlamentnél, ahol a túlóratörvény ellen demonstrál tak . Közben meg egyre csak érkeznek az ellenzéki képviselők a helyszínre. Való Világ 9 meg Soros - ezt már a Fidesz mondja az egészről. Annyiban tényleg igaz a valóvilágozás, hogy több ellenzéki politikus is élőben közvetíti az egészet. Lassan meg már a hétfő este 18-ra meghirdetett demonstráció is elkezdődik. A túlórabalhé átcsap lakájmédiát ráncba szedő performansszá, aminek a része, hogy képviselők feküdjenek a földön. Meg a hordágyon.

Csapjunk rögtön a közepébe: hétfőn délután nagyon komoly kép tárulhatott az elé a politika iránt érdeklődő szemei elé, aki belekukkantott a magyarországi ellenzéki képviselők facebookos élőzésébe. Ott 17 óra körül ez ment, parlamenti képviselők hevernek a földön szanaszét:

Mivel a magyar televízió székházában fél napja tüntető politikusok egyike eltűnt az épületben, és sokan hallani vélték, hogy a fegyveres őrök rángatták meg az egyik "renitens" honatyát, közben meg az illetékesek nem tájékoztattak semmiről. Erről szól az alábbi videó.

Varju Lászlónak hívják ezt az ellenzéki honatyát, akinek a baját most legitoljára ellátták a köztévés biztonságiak. Állapotát kivizsgálták a mentősök, és aztán fel a hordágyra és irány a kórház.

A tüntetésktől hangos Magyarországon már vasárnap késő este jelezték az MTVA székháznál felsorakozott ellenzéki képviselők, reggelig maradni fognak, és így is lett. Sőt. Hétfőn este 18-kor meg már el is kezdődött a tiltakozás folytatása.

Délelőtt még Hadházy Ákos független honatyát a tévé biztonsági őrei rángatták ki az épületből, hatalmas cirkusz közepette. Szél Bernadett, a szintén független képviselőt szintén a reggeli órákban erőszakkal vitték ki az épületből.

Ennek az előzménye az, hogy a tegnapi, vasárnapi demonstráció "hivatalos végét követően" a tömeg a belvárosból tovább vonult az egész városon át, egyenesen a Kossuth tértől vagy 8 km-re található közszolgálati televízió központjához, hogy ott beolvastassák a tüntetésen bejelentett követeléseiket:

- a „rabszolgatörvény” azonnali visszavonását,

- a rendőri túlórák csökkentését,

- a fideszes különbíróságok megszüntetését,

- Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez,

- és a közmédia függetlenségét

Múlt hét szerdától számítva sorrendben ez már a negyedik demonstráció Budapesten, de eddig az egyetlen, amelyiknek ilyen konkrét, összehangolt folytatása lett.

Hadházy képviselőt a médiaközpont lépcsőjén rángatták le a biztonságiak, valószínűleg könnyebben meg is sérült. A kidobásáról elmondta: ő egy ujjal sem nyúlt az őrökhöz, csak a képviselői jogával élve találkozni akart a köztévé vezetőivel. Nem utasítani akarta volna őket, hanem kérdezni tőlük. Békés volt, ellenben az őrök erőszakkal hurcolták ki. "Ez egy egészen abszurd, korrupt és mocskos rendszernek a szíve" - mondta a köztévéről Hadházy. A politikus szerint nincs addig értelme választásról beszélni, amíg ilyen a közmédia.

Közben az is kiderült, hogy nincs meg Hadházy telefonja, ami akkor tűnhetett el, amikor leteperték a földre.

Szél Bernadett leszögezte, nem akartak balhét, csak egy ötpontos petíciót beolvastatni és ez ügyben beszélni a köztévé vezetésével. Rendkívülinek nevezte, ami történt. Szél nem érti, hogy a magyar rendőrség miért nem intézkedik. "Nagyon, nagyon, nagyon durva dolog történt" – hangsúlyozta a politikus.

Hétfő reggel 9 körülre lassan az összes szocialista képviselő megérkezik a tévészékházhoz, néhányan be is jutottak a székházba, az Index információi szerint nem a főbejáraton, hanem egy hátsó bejáraton keresztül.

Korábban is már vagy hárman bejutottak valahogy. Többen, köztük az egyik jobbikos honatya is átmászták a kerítést, hogy elemózsiát vigyenek be a politikus kollégáinak.

Az MSZP-s Ujhelyi István arról beszél, hogy a köztévében éjszakázás összekovácsolta az ellenzéket. Szerinte az éjszaka folyamán MSZP-s, jobbikos, DK-s, LMP-s, párbeszédes és egyéb ellenzékiek együtt álltak ki a Fidesz ellen. Előbb Ujhelyi, majd később képviselőtársa, Korózs Lajos a köztévé épületéből adott élő közvetítést, majd mivel mindenkinek lemerült a telefonja, most egy ideig a töltőn pihennek a bentrekedt ellenzéki képviselők készülékei. Állítólag 15:00-tól ismét indul a nagy élőzés a, ahogyan ők hívják a "hazugsággyárból".

Időközben a fideszes szellemi nagyágyúk is kommentelni kezdik a kialakult helyzetet. Deutsch Tamás, a legerősebb kormánypárt európai parlamenti képviselője szerint "Valaki szólhatna a hisztizős ellenzéki honanyáknak és honatyáknak, hogy a Való Világ9 powered by Big Brother nem a közmédián megy, hiába mentek oda, nem tudnak villalakók lenni."

Eközben érkeznek a közmédiások is dolgozni, de nem tudják, hogy hol tudnának bejutni az épületbe, a főbejáraton kívül ugyanis minden bejárat zárva van.

A DK-s Varju László is földre került, mikor megpróbált az egyik stúdióba bemenni.

"Az országgyűlési képviselők mandátumából eredő jogon való túlterjeszkedés miatt" az MTVA feljelentést tett a rendőrségen a közmédiánál demonstráló ellenzéki képviselők miatt - közölte a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint országgyűlési képviselői jogaikra hivatkozva lépett be az MTVA épületébe vasárnap este több ellenzéki politikus, élükön Hadházy Ákossal. A volt LMP-s, most független képviselő először azt mondta, információt akarnak kérni, majd azt hangoztatta: "be kell őket engedni a szerkesztőségbe, mert élőben akarják elmondani nyilatkozatukat".

Az MTVA biztonságért felelős vezetője felhívta az ellenzéki politikusok figyelmét: "az a joguk, hogy beléphetnek az intézménybe, nem egyenlő azzal, hogy zavarhatják az ott folyó munkát". A biztonsági vezető többször is figyelmeztette a politikusokat: az MTVA közérdekű üzem, így nem léphetnek be sem a stúdióba, sem a szerkesztőségekbe.

A közmédia Híradója 11:30 körül röviden számolt be a vasárnapi tüntetésről. Arról, hogy mi történik a saját épületükön belül hétfőn reggeltől, egy szót sem szóltak a híradóban. Mindössze annyit mondott be a műsorvezető, hogy ellenzéki képviselők vasárnap az épületbe mentek.

Hétfőn dél körül újabb tüntetést hirdetett meg a közmédiához Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő, akit a biztonsági őrök kidobtak a közmédia épületéből, ami este 6-kor kezdődik a székház kunigundai utcájába. Az eseménynek az a címe, hogy

Kitesznek az ajtón, visszamegyünk az ablakon!

Az MTVA biztonságát ellátó fegyveres őrök a Belügyminisztériumból, az Alkotmányvédelmi Hivatalból, a Honvédelmi Minisztériumból és a Katasztrófavédelemből jövő utasításokat kötelesek végrehajtani, ami azt is jelenti, hogy az, ami történt, a belügy utasítására történt.

A Fidesz is követi az eseményeket, meg is érlelte az álláspontját, ami úgy hangzik: Soros. Bővebben meg így:

Majd jöjjön egy médiatörténeti ignorálás: a magyar tévében hétfő délután 16 és 17 között tyúkok kapirgászását mutatják, közben meg a székházban tartózkodó ellenzéki képviselők meg már vagy egy napja ott könyörögnek a tévés illetékeseknek, ugyan, a fent jelzett 5 pontjukat olvashassák már be élő adásban.

Fél ötig a tucatnyi ellenzékit csak egy bejátszásban mutatták be két Híradóban. Szóval, ha valaki csak kormánypárti médiából tájékozódik, fogalma alig lehet róla, hogy a vasárnap este még nem ért véget teljesen.

(para, Index)