Mégiscsak vizsgálja a rendőrség a termálfürdőben történt verést, de két hónapja nem tudják eldönteni, mi legyen

Pénteken délben jelent meg cikkünk a termálfürdőben augusztus végén történt incidensről, melyben azt is leírtuk, hogy ötödik napja nem kapunk választ a rendőrség szóvivőjétől arra vonatkozóan, hogy vizsgálják-e az ügyet. Nem sokkal cikkünk megjelenése után azonban megérkezett a válasz.

Archív felvétel

Mint azt korábban megírtuk, a dunaszerdahelyi termálfürdőben augusztus 25-én megtartott éjszakai fürdőzés végén egy véres incidens történt a nagy medence mellett. Három szemtanú is igazolta nekünk, hogy egy férfit egyetlen ütéssel terített le a biztonsági személyzet egyik tagja, noha erre semmi oka nem volt. Ketten közülük ennek az előzményét is látták, amire - valamint ennek folytán magára a "kiütésre is" - vélhetően több tucatnyian felfigyeltek az akkor még jelenlévő fürdővendégek közül. Az előzmény az volt, hogy egy másik "kidobó" visszalök/üt a medencébe egy másik vendéget, aki utolsóként épp ki akart jönni onnét. Itt közrejátszhatott, hogy vélhetően a vendég sem viselkedett túl barátságosan, a biztonsági őr tettét viszont ez sem indokolja. Ezután ment oda a másik férfi, a beszámolók szerint nyugtatni a kedélyeket, ám ő meg egyből kapott, és eszméletlenül terült ki a medence mellett a földön. Amint arról a sértett beszámolt nekünk, az eset után a kórházi ápolásáig semmire nem emlékszik, de két napot töltött bent, és csak azután távozhatott haza, hogy az orvosok úgy ítélték meg, a fejében talált bevérzés elkezdett felszívódni.

Csak mások elmondása alapján jegyezte meg, hogy állítólag beszélt nem sokkal az eset után a rendőrökkel, ő maga erre még nem emlékezett. Mikor hazament, valaki ismét kereste a rendőrségtől, de a nevét nem tudta elárulni. Még nem volt olyan állapotban, hogy beszéljen vele, azután viszont már nem keresték. Elárulta, hogy feljelentést nem tett, mivel időközben külföldre utazott, és hallott olyasmit is, hogy ez az egész már "el van intézve". Olyan tanácsot is kapott, hogy ha mégis tenne, akkor ne a dunaszerdahelyi rendőrségen.

Az esetről megkérdeztük a termálfürdő igazgatóját is, aki eléggé bizonytalanul fogalmazott arról, hogy a termálfürdőhöz fordult-e a rendőrség bármilyen kéréssel az eset után. Miután elmondtuk, hogy tudomásunkra jutott, hogy létezik kamerafelvételük az esetről, elismerte, hogy kimentették a felvételt, hozzátette viszont, hogy ha azért a rendőrség nem jelentkezett, akkor öt nap után minden bizonnyal törölték. A felvételről azt mondta, hogy azon az látszott, hogy a medence mellett álló kisebb csoportból egyszer csak elesik valaki, még dulakodást is említett. Az eset kapcsán a vendégek viselkedését rótta fel, noha elmondta, nem szeretné, ha bármely látogatójukkal ilyesmi történne. Arra ugyanakkor nem kaptunk végleges választ, hogy a rendőrség fordult-e hozzájuk, csupán azt mondta, hogy nem az ő tisztjük feljelentést tenni, a sértett helyett ezt nem tehetik meg. Állította, hogy a rendőrséget nem is hívták ki az eset után a helyszínre, csak a mentőket.

Nos, mint azt már fentebb jeleztük, nem sokkal cikkünk megjelenése után a rendőrség is válaszolt kérdéseinkre. Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő azt közölte, a rendőrség a társadalmi együttélés ellen elkövetett szabálysértésként vizsgálja az esetet.

"A rendőrjárőr, amelyet röviddel éjfél előtt riasztottak, a helyszínen vizsgálta meg a történteket. Az eset kivizsgálása érdekében a rendőrség kérte a termálfürdőt a kamerafelvételek kiadására, amelyeket át is tekintettek. Kihallgatták az eset szemtanúit, és továbbra is folyamatban van a begyűjtött információk kiértékelése annak érdekében, hogy döntés születhessen" - fogalmazott.

Cikkünk megjelenése után ugyanakkor nemcsak a rendőrség válaszolt, de további szemtanúk is jelentkeztek. A nekünk korábban nyilatkozó egyik szemtanú ugye csak annyit tudott mondani, hogy mikor épp távozott, látott rendőröket bekanyarodni a fürdő utcájába, de azt nem állította, hogy be is mentek. Most egy másik jelenlévő tulajdonképpen megerősítette, hogy voltak ott rendőrök a fürdőnél és beszéltek is szemtanúkkal, illetve "érintettekkel". Egy további személy, aki még jó ideig bent tartózkodott a medence környékén, azt mondta, hogy sem ott, sem máshol nem látott rendőröket a távozásáig, ergo őt sem kérdezték. Beszélhettek a rendőrök persze kint is a távozókkal.

Két hónapja ezek szerint a rendőrség szabálysértésként vizsgálja az esetet, és a kamerafelvételek, illetve szemtanúk beszámolói ellenére nem tudtak dönteni. Kérdés marad, hogy mi a gátja ennek, továbbá, hogy a sértett sürgősségin kiállított orvosi leletébe miért nem került bele az arcán található ütésnyom, csupán az, hogy "elcsúszott", valamint hogy miért beszélt olyan bizonytalanul az esetről, dulakodásról, elesésről, kamerafelvételről és a rendőrségről a termálfürdő igazgatója.

(SzT)