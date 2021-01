Megjelenhet Szlovákiában is az anális tesztelés

A külföldi hírügynökségek január 27-én adtak hírt arról, hogy egyes országokban már alkalmazzák azokat az antigén COVID-gyorsteszteket, amelyek során nem a felső légutakból, hanem a végbélnyílásból vett törletet tesztelik le.

Fotó: Paraméter - illusztráció

Az anális tesztelés nem holmi médiahekk (a pozsonyi rablót tegnap orális szexszel feltartóztató nőről szóló hír sem volt az), a szóban forgó gyorstesztet Kínában már alkalmazzák. Persze nem tömegesen. Az egyébként rendkívül fegyelmezett társadalomban nagy felháborodást okozott az efféle tesztelésről szóló hír. Kevés az olyan ember, aki hajlandó volna alávetni magát az ilyen mintavételnek, és természetesen ezen nincs mit csodálkozni.

Székletből veszik a mintát, de ha ez valamiért nem megoldható, a törlet is jó

Az említett tesztet a múlt év végén kínai tudósok elemezték kórházban lábadozó COVID-betegek segítségével. Ismereteiket egy tanulmányban publikálták, amely a Future Microbiology című szaklapban jelent meg.

"Említésre méltó, hogy két páciens esetében a garatból vett törlet negatív lett, azonban az anális törlettel vett minta pozitív volt. (...) Az anális törletet ezért optimális eszköznek tartjuk a SARS-CoV-2 jelenlétének megállapítására, használatát a kórházban kezelt páciensek hazabocsátása előtt ajánljuk"

- áll a szakemberek tanulmányában.

Ezen a ponton azonban ki kell hangsúlyozni: az anális tesztelésről szóló hírekben van némi hatásvadászat.

Ezt az antigén gyorstesztet ugyanis normális esetben a páciens székletén alkalmazzák, és csak akkor kerül sor a törletvételre, ha az előbbi valamiért nem megoldható.

Ha mégis törletre kerül sor, azt a Szlovákiában már szinte mindenki által ismert pálcikával veszik, amellyel a végbélnylásba nyúlnak fel, kb. 3-5 centiméter mélyre.

Vajon alkalmazzák majd Szlovákiában is?

Igor Matovič miniszterelnök és Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerda esti sajtótájékoztatóján felmerült, hogy vajon alkalmazni fogják-e Szlovákiában is a székletmintás gyorstesztet.

A politikusok nem maguktól hozták fel a témát, hanem az egyik kereskedelmi televízió riportere kérdezte az újféle tesztről az egészségügyi minisztert.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a teszt - minden viccet félretéve - ígéretesnek tűnik, mivel nyál- és székletmintákban is képes észlelni az antigéneket. Természetesen egy teszttel egyszerre csak egy mintát lehet megvizsgálni.

"Valóban elérhető egy olyan teszt, amely székletmintában hasonló pontossággal képes azonosítani a koronavírust, mint a felső légutakból vett mintákban. És igen, fontolóra vettük az ilyen tesztek beszerzését"

- tájékoztatott Marek Krajčí, majd némi ártalmatlan poénkodás után a miniszterelnök is szót kért. Aki egyébként mialatt fertőzött volt néhány héttel ezelőtt, kommunikált is gyorstesztet fejlesztő indiai vállalat vezetőjével.

"Érdekesség, hogy ez a székletből vett mintát használó gyorsteszt két nappal hamarabb képes a koronavírus azonosítására, mint a PCR-teszt. Hátránya pedig az, hogy rendkívül hosszú ideig, akár a megfertőződéstől számított hat hétig is kimutatja a vírus jelenlétét. Ez azt jelenti, hogy a széklettesztelés fertőzöttként azonosítana olyan embereket is, akik már nem betegek és nem is jelentenek veszélyt senkire" - közölte Igor Matovič.

Ha a Szlovák Tartalékalap a jövőben be is szerez hasonló gyorsteszteket, azok tömeges "bevetését" a kormány természetesen nem tervezi.

(parameter)