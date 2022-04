Megjelent az Új Nő áprilisi száma!

Legújabb magazinunk fő üzenete a kegyelem.

Divatanyagunkat a szépművészet legnagyobb alkotásai közé álmodtuk meg: Bögi Alexandrát (Nagymegyer) és Tabi Zoé Esztert (Komárom) a Csillagerőd mesterien felújított termeiben kaptuk lencsevégre, Kurucz Klaudia pedig megmutatta nekünk, hogyan kell viselni a csípőnadrágot, amely újra reneszánszát éli.

A húsvéti ünnepkör fontos szerepet játszik magazinunk áprilisi számában. Méltó írásainkkal emlékezünk meg a kereszténység legnagyobb ünnepéről, s az is kiderülhet Olvasóink számára, mi fán terem a gulyiba! Az ügyes kezű Nagy Ilonka (Nagymegyer) horgolt dekorpillangókkal, nyuszikkal és mézeskalácsból készült húsvéti tojásokkal örvendeztetett meg bennünket, de eláruljuk a tökéletes húsvéti sonka titkát és azt is, hol bukkanhatunk sonkafára!

A gyermekek nevelése meghatározó szerepet tölt be mindannyiunk életében. Most Szegedi Zita meséli el nekünk saját véleményét: kiből lesz jó óvónő? Megismerkedhetünk a Montessori-féle nevelés alapelveivel, s Szalma Nikoletta is beszámol nekünk ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, aki ez irányzat szellemében neveli kislányát. Ráadásként pedig arról is olvashatunk, szabad-e gyermekünk előtt meztelenül mutatkoznunk?

A sok helyen még mindig tabunak számító női szexualitás is fontos szerepet kapott magazinunkban. Budai Lotti női regényeket ír, mi pedig arról faggattuk, mit (nem) tudunk a női szexualitásról. A kamaszok felvilágosítására is nagy hangsúlyt kellene fektetnie a társadalomnak: alaposan körbejárjuk a témát, hogy sok családban miért tabu az őszinte beszéd és hogyan hathat ez az útját kereső kamasz viselkedésére.

A nőiséghez hozzátartozik a gyermekszülés, s az ezzel kapott sebek is. Két édesanya, Kiss Verus és Rákosi Dóra ismertetik meg velünk az általuk létrehozott Császárvonal projektet, melynek célja, hogy a lehető legjobban edukálják a nőket a császáros szüléssel kapcsolatban. Kolléganőnk, Darnay Krisztina életmódváltásáról, testéhez való viszonyáról vallott nekünk, s a body positivity mozgalomról is megtudhatunk egy s mást.

Fotósunk, Dömötör Ede a dunai vizek mellett kóborolva a Kukkonia társulás Tisztítsuk meg vizeinket! elnevezésű szemétszedő programját kapta lencsevégre. Tavasszal pedig indul a palántázás, s mi is arra buzdítjuk Olvasóinkat, hogy teremtsenek életet: ehhez pedig számos tippel is szolgálunk!

Áprilisi számunkban nem csak a húsvét, hanem az illatok is fontos szerepet játszanak. A parfüm történetétől kezdve illatföldén át egészen egy illatmúzeumig barangoltunk, ahol sok érdekességet megtudtunk a különböző esszenciákról, és a szárazkefélés bőrszépítő hatásairól is. Otthon rovatunkban kollégánk, Kász Attila enged bepillantást tökéletesen Instagram-kompatibilis legénylakásába.

Legyen Ön is az Új Nő vendégszerzője! Szeret fogalmazni? Pályázatot hirdetünk: ragadjon billentyűzetet és ossza meg velünk az Új Nővel kapcsolatos élményeit vagy élete legfontosabb eseményeit.

Kolléganőnk, Olláry Ildikó egy Elisabeth nevű kislányról írt jegyzett le nekünk egy történetet, most azonban Önön a sor: mi terjedelmi és formai megkötések nélkül – mindenre kíváncsiak vagyunk!

