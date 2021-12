Megjelent az Új Nő magazin karácsonyi, ünnepi lapszáma!

A kisudvarnoki Horváth Dórival a címlapon.

Divatot pedig fenyőországban karácsonyfák között fotóztuk. Bemutatjuk Árpás Lajos bényi fenyvesét és csodás kápolnáját. A készülődés idején a takarítás porondon van – Bögi Bella és Mónika anya-lánya páros szettjeit mutatjuk be. Decemberi köd ült a tájra – Dömötör Ede csodás fotói. Új sorozatunk indult, a görög istennők nyomában: Hesztia – Hagán Kingát mutatjuk be. Ragyogó ünnepi sminket Varga Lívia sminkes mutatja be. Írásaink az angyalokról szólnak és arról, hogy a karácsonyt nem lehet betiltani. Vígh Veronika bemutatja fonott papírangyalkáit. Régmúlt világban még szentképek voltak a falon – Varga Henrietta írása. Betlehemezés Csobotfalván (Erdélyben); megcsodálhatjuk Ádám Gyula fotóit. Lassú karácsony és a pénz – avagy mit kívánnak a gyerekek? Mióta gyerekeké a karácsony? Magazinunkban ezekre is választ talált. Továbbá Rédei Zsuzsanna pedagógiai szakpszichológust kérdeztük a zsebpénzről és az ajándékozásról. Kovalcsik Mónika munkatársunk pedig mesél gyermekei karácsonyi ajándékozásáról. Színházban jártunk és Mokos Attila színművésszel beszélgettünk filmről, színházról. Bemutatjuk Zirig Árpádot, a főállású apát, gasztronómiai szakírót és televíziós szerkesztőt. Kórósi Lilla munkatársunk vall nevelőapukájáról. Terítéken az ünnepi menü és angyalkás terítésünk. Vass Laura Vassfazék szakácskönyve sikerkönyv lett – őt kérdeztük a fermentálásról és a régi idők ízeiről, aki ünnepi receptekkel is ellát. Rigó Péter versenyhorgász beszél a halakról, akivel egy egész napot eltöltöttünk a Dunán. Olvassák Deák Csáky Julianna karácsonyi novelláját!

