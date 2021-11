Megjelent az Új Nő magazin novemberi száma

Címlapon Deák Bianka őszi színekben a rögös szántáson.

Divatanyagunkban felfedezzük a röggeometriát. Hajnal Auróra divattervező igazi haute couture darabjait Korpás Éva énekes és lánya Lakatos Lili mutatják be, közben Éva mesél a munkájáról, életéről. Meg lehet élni a bevásárlásból? Ezt is megtudhatják a logómánia cikkünkből. Megismerhetik a cipőbűvölő Gyurit, a replikákat és azok hibáit. Kász Attila pedig az álom luxuskivitelben érzésről és annak valóságáról mesél. Deák Csáky Julianna az iskolák ingyen tejét veszi górcső alá. Dráfi Anikó elgondolkodtató írása – Mi lett volna, ha… A nőknek is van kapuzárási pánikja? Hogyan gondolkodunk az életkorunkról? Magazinunkban erről is olvashatnak. Az ageizmus jegyében bemutatjuk Both Évát és Mucha Dorkát. Az otthoni idősgondozás – a láthatatlan női munka. Mészáros Nóra idősgondozó mutatja be hivatását. Bedő Imre a mai és a hagyományos férfiakról mesél. Körüljárjuk a születést: Dr. Buday Beáta szülész-nőgyógyász beszél a császármetszésről. Szalma Nikoletta, ismertebb nevén Vidu elmeséli szüléstörténetét. A kozmetikában mire jó a fényterápia? Többek között erről is olvashatnak. Mézes élet – a nagymegyeri Varga családnál jártunk mézpergetésen. Sidó Tamás mesterséf lebbencstésztát készít. A somorjai sírkertben sétáltunk és fotóztunk. Lombház az ősz színeiben.

Fizesse elő az Új Nőt és 3 számot ingyen kap! A karácsonyi előfizetők között Feller Adrienne illóolajos ünnepi szettet sorsolunk ki 150 euró értékben.

Apaszív – modern apákat keresünk! Olyanokat, akik kiállják az új idők próbáját, ellátják a feladataikat, mosolyt csalnak gyermekeik arcára, de azért nem veszik túl komolyan magukat. Nevezni és jelentkezni az office@ujno.sk címre lehet.

(PR-cikk)