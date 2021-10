Megjelent az Új Nő magazin októberi lapszáma!

Címlapon a nagymegyeri Adouki Flóra, aki a helembai divatfotózáson az őszi zsongást mutatja be.

Továbbá Fedoricskó Lili elhozta nekünk finomkonfekciós darabjait. E havi lapszámunkban az orosz nők szépségét járjuk körbe. Az orosz száj és a rókaszem esete. A megváltozott női test és a testpozitivitás, Dráfi Anikó őszinte vallomása. Vénuszok – Varga Henrietta, Kovács Marika és Varga Denisa vallanak a testükről. Túl a filteren – a like és a valóság, azaz Sabrina három arca. Határtalan szerelmek: Jessica és Péter, Ildikó és Sunder nagy találkozása és közös élete. Izsán jártunk, ahol a római kori Leányvár a világörökség része lett. A borászok borászával, Bodó Judittal beszélgetünk. Helembán szüreteltünk. Fekete a dió – Tóth László gazda a Losonci-katlanból. Ősz a bérmálkozás ideje. Felmérés készült a hűtlenségről. Petesejtfagyasztás és donorbaba a jövő megoldása? Mi is a brünni babaturizmus, és mi a véleményünk a hazai abortusz törvénykezésről? Magazinunkban többek között erről is olvashatnak. Hússzégyenítés és a flexitáriánus étrend a megoldás? A szegénység luxusa a háztáji. Mi a tökéletes rizs titka? Otthon rovatunkban fiatalos bungaló házat mutatunk be.

