Megkérte barátnője kezét, majd kis híján halálra verte – kiderült, milyen büntetést kapott a fiatal férfi

Az eset tavaly májusban történt Lednické Rovne községben (Púchovi járás). Ján egy tóparti grillezés során kérte meg barátnője kezét, de miután a meghívott vendégek, barátok távoztak, agresszíven kezdett viselkedni. A páros vitatkozni kezdett, aminek az lett a vége, hogy a részeg férfi rátámadt a nőre – a földre lökte, majd elkezdte ütlegelni és rugdosni, ezzel súlyos fejsérüléseket okozva neki. A támadó ezt követően sorsára hagyta magatehetetlen jegyesét, de nem sokkal később két vendég visszatért, így ők hívták a mentőket és a rendőröket. A nőt kórházba szállították, ahol azonnal meg is műtötték. Jánt őrizetbe vették, szervezetében 1,25 ezrelék alkoholt állapítottak meg.

A férfi azzal védekezett, hogy ő csak védekezett, és barátnője is részeg volt. Ján ellen szólt, hogy hasonló bűncselekményt követett el volt felesége ellen is. Feltételesen volt szabadlábon, és az alkoholfogyasztástól is eltiltották.

A Trencséni Járásbíróság kedden 12 éves szabadságvesztésre ítélte a férfit, további három évet pedig azért kap, mert megsértette a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit – így tehát 15 évet kellene rács mögött töltenie.

A vádlott nem reagált a bíróság határozatára, még januárban ártatlannak vallotta magát. A férfit életfogytiglan tartó szabadságvesztés is fenyegette, de végül arra a megállapításra jutottak, hogy az túl szigorú lenne, így jelentősen enyhítettek a büntetésén. Az ítélet nem jogerős, mivel mindkét fél fellebbezést nyújtott be, így az ügyben a kerületi bíróság dönt majd.



