Megkerült Novák Katalin Zuzana Čaputovának címzett levele, amelyben lemondja a szlovák államfő meghívását

„Köszönöm szívélyes meghívását a január 1-i jubileumi évfordulóra, egyben sajnálatomat kívánom kifejezni, hogy azon nem lesz alkalmam személyesen részt venni” – olvasható Novák Katalin köztársasági elnök Zuzana Čaputová szlovák államfőnek címzett, a Magyar Nemzet birtokába jutott levelében.

Novák és Čaputová a magyar államfő szeptemberi pozsonyi látogatásán - TASR

A cseh, a lengyel, az osztrák és az ukrán állam vezetői mellett Magyarország köztársasági elnökét is meghívta Zuzana Čaputová január 1-jére, a Szlovák Köztársaság megalakulásának 30. évfordulójára. Csehországot Miloš Zeman, Lengyelországot Andrzej Duda, Ausztriát pedig Alexander Van der Bellen köztársasági elnökök képviselték, a háború dúlta Ukrajnából Iryna Vereščuk miniszterelnök-helyettes jött el. Csehországból még egy „bónusz-vendég” is érkezett: itt volt Markéta Pekarová Adamová, a cseh képviselőház elnöke is, de hát ez a jó cseh-szlovák kapcsolatok esetében nem meglepő.

Magas rangú magyar vendég azonban nem vett részt a pozsonyi Vigadóban tartott ünnepségen.

A magyar államfő, Novák Katalin levélből kitűnik – a magyar köztársasági elnök hivatali elfoglaltságaira hivatkozva, a diplomáciai előírásoknak megfelelően mondta le a pozsonyi látogatást. Levelélben kifejti: „Szlovákia az elmúlt harminc évben „mindvégig Magyarország szövetségese és stratégiai partnere volt, és mi, magyarok így is tekintünk Önökre, északi szomszédunkra. Örömmel tölt el, hogy az elmúlt harminc évben országaink között rendkívül intenzív együttműködés valósult meg európai, regionális és bilaterális szinten egyaránt. A mostani nehéz helyzetben különösen fontosnak tartom azt, hogy vállvetve összefogjunk, hiszen a szomszédságunkban háború zajlik, és soha ennyi kihívással nem kellett még szembenéznünk”. Novák Katalin érvelében szót ejt legutóbbi szlovákiai látogatásáról is így: „Megelégedéssel emlékszem vissza szeptemberi pozsonyi találkozónkra és arra a konstruktív megbeszélésünkre, amelyen közös ügyeinket vettük sorra. Biztosíthatom Elnök asszonyt arról, hogy a jövőben is partnere leszek minden olyan kérdésben, mely előre viszi a két ország és a visegrádi négyek együttműködését”.

