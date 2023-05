Megkezdődött a 76. Cannes-i Filmfesztivál (FOTÓ)

A megnyitó ünnepség nemzetközi sztárja a 78 éves Michael Douglas Oscar-díjas amerikai filmszínész volt, aki tiszteletbeli Arany Pálma-díjat vehetett át az életművéért, majd Catherine Deneuve-vel közösen nyitotta meg a szemlét.

- mondta rövid megnyitójában a francia filmsztár, mielőtt Leszja Ukrajinka ukrán költőnő egyik versét idézte.

